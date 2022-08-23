Германия планирует поставить Украине вооружение на сумму более 500 миллионов евро.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно сообщению, в пакет помощи войдут ракетные системы Iris-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, боеприпасы и средства защиты от дронов.

Оружие будет поставлено в 2023 году, а возможно и ранее, сказал источник издания, добавив, что бюджетный комитет бундестага должен еще одобрить поставки.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время онлайн-выступления на саммите "Крымской платформы" заявил, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающую системы ПВО, боеприпасы и гранатомёты.

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