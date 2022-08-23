Нидерланды выделят Украине дополнительный пакет помощи для поддержки в войне с Россией и восстановления страны.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Нидерландов.

Данное решение властей является итогом визита в Украину министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен и министра внешней торговли и сотрудничества с целью развития Лисье Схрейнемахер. Речь идет о сумме более 80 миллионов евро.

"Этот пакет помощи предполагает 65 миллионов евро для помощи и инвестиций в Украину. Дополнительные средств (10 миллионов евро) также будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин и других взрывоопасных боеприпасов, оставленных войной", - пишется в сообщении на сайте Минобороны Нидерландов.

Кроме того, стало известно, что Нидерланды зарезервировали один миллион евро для поддержки планов реконструкции Херсона, Одессы и Николаева. Ассоциация муниципалитетов Нидерландов поможет разработать и реализовать эти планы.

Еще два с половиной миллиона евро, по данным Минобороны Нидерландов, будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ, должного управления и верховенства права. Еще два миллиона евро будут направлены в Фонд народонаселения ООН на спонсирование психосоциальной поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.

С начала войны Нидерланды предоставили материальные средства, оружие, боеприпасы и оборудование балансовой стоимостью более 210 миллионов евро, сообщили в Минобороны страны.

Напомним, мы писали, что Нидерланды оказывают постоянную военную помощь Украине. В августе страна присоединилась к британской программе подготовки украинских военных. Ранее стало известно, ЧТО Германия и Нидерланды передадут Украине шесть САУ Panzerhaubitze 2000.

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Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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