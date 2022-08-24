Украина получит от США 3 млрд долларов безвозвратного гранта в День Независимости, в среду, 24 августа.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в своем Facebook.

"Сегодня мы не только отмечаем 31 годовщину Независимости, но и должны ее отстаивать в условиях полномасштабной войны. У меня нет сомнений, что наша борьба завершится победой над агрессором!" - написал Марченко.

По словам министра финансов, средства поступят в государственный бюджет Украины через механизм Всемирного банка в виде безвозвратной грантовой помощи.

"...Грантовая помощь является весомым подарком нашей стране в День независимости Украины", - сообщил Сергей Марченко.

Ранее Марченко анонсировал, что до конца августа Украина получит еще 3 млрд долларов финансовой помощи от США в рамках согласованного в начале лета пакета в 7,5 млрд. Также министр финансов недавно заявлял, что конца года Украина рассчитывает на западную помощь в 12-16 млрд долларов.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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