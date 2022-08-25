С начала войны Украину покинули 11,5 млн человек.

Это следует из оперативных данных Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

При этом сообщается, что почти 5 млн беженцев вернулись в Украину, начиная с 28 февраля.

Ранее мы писали, что, по данным ООН, с момента полномасштабного вторжения России в Украину почти треть населения нашей страны покинула свои дома. Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны.

Также "Страна" сообщала, что еврокомиссар объяснила, могут ли выехавшие домой беженцы из Украины снова вернуться в Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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