С момента полномасштабного вторжения России в Украину почти треть населения нашей страны покинула свои дома. Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны.

Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Сейчас людей ждет "колоссальное испытание", поскольку непонятно, как долго будет продолжаться война, и что их ожидает зимой, говорится в декларации.

Ранее мы рассказывали, как в странах ЕС решают вопрос с налогами с украинских беженцев.

Также сообщали, как украинские беженцы устраиваются в Италии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.