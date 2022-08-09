Появились новые детали об уплате налогов в Европе нашими беженцами.

Мы уже писали, что спасающихся от войны в ЕС украинцев вскоре может ждать неприятный сюрприз: им придется платить налоги в стране пребывания. Причем это касается как тех граждан, которые продолжают работать дистанционно на отечественные компании, так и тех, кто просто получает из дома денежные переводы на банковские карты.

Причина в получении налогового резидентства. Этот статус могут присвоить по истечении 183 дней пребывания в той или иной стране. Для тех, кто выехал в Европу в самом начале войны, время "Ч" наступает уже в августе. Это значит, что на новом месте фактического жительства нужно будет платить налоги.

Но при этом не снимаются обязанности по уплате налогов на родине - и НДФЛ, и ЕСВ с зарплаты (последний платят работодатели). То есть получается двойное налогообложение, которое может съесть немалую часть доходов.

В экспертном сообществе уже давно поднимают этот вопрос, утверждая, что вопрос с налогами нужно урегулировать на межправительственном уровне. Как утверждает исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко, глобально так ничего и не урегулировали.

Но некоторые страны ЕС сами решили, что делать с украинцами и их налогами. Например, минфин Польши дал официальное разъяснение, как украинцам платить налоги. Из него следует, что до конца этого года наши граждане сами смогут выбирать, в каком резидентстве - украинском или польском - оставаться, и, соответственно, кому платить.

Подобной позиции придерживается также Ирландия.

Что решат остальные страны - вопрос открытый.

Между тем проблемой с европейскими налогами уже обеспокоились украинские работодатели. Их сотрудникам, работающим на "удаление" в Европе, могут грозить увольнения: платить налоги за работников и тут, и там никто не хочет.

Конфедерация работодателей Украины уже обратилась к правительству с просьбой решить данную проблему.

Разбирались, что будет с налогами наших беженцев в Европе.

Ловушка 183 дней и первые лазейки

О ловушке 183 дней мы уже писали. По международному налоговому законодательству, пребывание человека в той или иной стране в течение 183 дней и дольше позволяет присвоить ему статус налогового резидента. Это означает, что он обязан отчитываться о своих доходах и платить с них налоги.

"Есть две "группы риска". Во-первых, те украинцы, которые продолжают дистанционно работать в Украине (а таких сотни тысяч). Они уже платят налоги и социальные взносы в нашей стране, но в теории им могут выставить счета и европейские налоговики. Правда, это будет не сразу, а в начале следующего года: в первом квартале граждане обязаны заполнить декларации и отчитаться о доходах за предыдущий год. То есть существует риск двойного налогообложения: и в Украине, и в Европе. Во-вторых, налоги могут насчитать даже тем беженцам, которые не работают ни в ЕС, ни в Украине, но исправно получают денежные перечисления на банковские карты (например, от родственников и знакомых). И что хуже всего, с них могут снять социальную помощь или даже заставить их вернуть уже полученные средства", — говорит глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Проблема украинских беженцев, которые получили в странах ЕС гуманитарное убежище, в европейском законодательстве не учтена, так как в соответствии с 24-м параграфом практика такого типа беженства для Европы вообще новая. В теории эту коллизию могли бы убрать, если бы по этой теме были двухсторонние договоренности на межправительственном уровне. Еще в начале июля Европейская бизнес-ассоциация обратилась к Минфину и правительству Украины с призывом срочно урегулировать с Европой неоднозначную ситуацию с налогами.

"Обязанность уплаты налогов и взносов на государственное страхование может возникнуть в Европе как для самих работников (которые трудятся дистанционно - Ред.), так и для украинских работодателей. Украина имеет договоренности о социальном обеспечении с некоторыми странами ЕС, дающими освобождение от уплаты социальных взносов у себя, если наш работодатель отправляет работника, например, в командировку. Но в большинстве случаев временное пребывание украинцев в Европе сейчас не оформляется как командировка. Соответственно, нет процедуры освобождения от уплаты социальных взносов в принимающей стране", — пояснили тогда в Европейской бизнес-ассоциации.

Как сказала нам исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, на глобальном уровне за это время вопрос так и не урегулирован. В теории Еврокомиссия может дать рекомендации странам ЕС, что делать с налогами украинских беженцев, а уже дальше эти рекомендации будут внедрять в свое законодательство на уровне отдельных государств. Именно по такой схеме пошли в случае статуса гуманитарного убежища, по которому в Европу выехали миллионы украинцев.

Но насчет налогов общих рекомендаций Еврокомиссии пока нет.

Тем не менее, некоторые страны уже решили вопрос с налоговым резидентством Украины на локальном уровне. Это Польша и Ирландия, которые разрешают нашим беженцам оставаться в украинском резидентстве, то есть платить налоги в Украине. Речь, понятно, не идет о случаях, когда украинцы устраиваются на работу в этих странах. Тогда они должны платить налоги по месту трудоустройства. Но если люди остаются на дистанционке, работают в украинских компаниях, платить налоги в Европе не нужно, отмечают в ЕБА.

Об исключении, которое для наших айтишников сделала Польша, нам рассказал вице-президент по финансово-правовым вопросам IT-ассоциации и глава компании Alcor Дмитрий Овчаренко.

"Польша разрешила нашим специалистам, которые работают на дистанционке в украинских проектах, оставаться на той же налоговой системе, то есть платить налоги в Украине. Пока такое послабление только до конца 2022 года, но это все равно очень положительный прецедент", — сказал Овчаренко.

Специальный налоговый режим в Польше и Ирландии. Что он означает?

На сайте BRDO есть официальный ответ министерства финансов Польши на запрос о нюансах налогового резидентства для украинцев.

В ответе поясняется, что налоговое обязательство в Польше для физлиц, которые там проживают, включает налог на общий доход вне зависимости от того, где он получен. Постоянным местом проживания Польша может быть определена для лиц, которые физически находятся в стране более 183 дней в течение налогового года и имеют там центр личных или экономических интересов (так называемый центр жизненных интересов). Но эти правила применяют еще и с учетом международных налоговых соглашений.

Между Польшей и Украиной есть договор об избежании двойного налогообложения. По нему, если лицо проходит тест на резидентство как в Польше, так и в Украине (а ко многим украинцам сейчас можно применить как раз этот вариант, потому что физически они находятся за границей, а центр их жизненных интересов, включая имущество и работу, - в Украине), и невозможно определить место постоянного жительства, то критерий жизненных интересов (а не физического пребывания) считается более важным.

"Мы принципиально не отрицаем возможности сохранения центра жизненных интересов в Украине в военное время. Более того, принимая во внимание особенные потребности украинских налогоплательщиков, мы ввели специальное регулирование для граждан Украины, которое позволяет им по желанию выбирать режим налогообложения (польский или украинский - Ред.). Этот специальный режим является добровольным и доступен по 31 декабря 2022 года", - говорится в письме.

Впрочем, проблема в том, что в Украине нет процедуры отказа от налогового резидентства. Даже если вы захотите добровольно выбрать резидентство той же Польши и платить налоги там, в Украине ваши налоговые обязательства никуда не денутся. То есть риски двойного налогообложения все равно сохраняются, хотя и в меньшей степени.

Также в пояснениях польского минфина указано, что со стороны польских налоговиков будет "очень гибкий и индивидуальный подход" к украинцам, которых признают налоговыми резидентами в Польше.

Наши беженцы в Польше могут пойти по схеме ограниченной налоговой ответственности - для физлиц, которые не имеют постоянного места жительства в этой стране, но получают там доход (то есть работают или ведут бизнес).

Источником такого облагаемого налогом дохода могут быть:

трудовые отношения,

личные услуги,

предпринимательская деятельность,

договоры аренды, субаренды,

денежный капитал и имущественные права,

распоряжение недвижимым имуществом, движимое имущество.

По поводу налогов для украинских беженцев высказались также в Ирландии — пообещали не облагать налогом и ЕСВ зарплату наших граждан, которые продолжают трудиться в украинских компаниях.

В BRDO направили запросы по поводу налогообложения украинцев в Европе в другие страны ЕС, в частности, Болгарию, Германию, Чехию, Венгрию, Румынию. Но ответа пока не получили.

При этом, как отметили в BRDO, даже полученные официальные ответы (как от минфина Польши) не стоит рассматривать в качестве универсального и всеобъемлющего разрешения украинцам не платить налоги в стране пребывания.

"Определение центра жизненных интересов и налогового резидентства в каждом отдельном случае - комплексный юридический вопрос, который может потребовать обращения к юристам, налоговых консультаций", — комментируют в BRDO.

Регистрируются в Европе, не дожидаясь двойных налогов

Глава комитета Европарламента по вопросам занятости и социальных вопросов Драгош Пислару ранее заявлял, что налогообложение регулируется, в основном, национальным законодательством стран ЕС. Но вопрос с налогами для украинских беженцев можно решить на уровне ЕС, если связать его с директивой о временной защите.

Но пока такого решения нет. И даже те страны, которые заявили, что с наших беженцев брать налоги не будут, начнут решать проблему в индивидуальном порядке.

Между тем украинские власти уже ищут способ подкорректировать межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения (они есть с большинством стране ЕС). Обычная процедура перезаключения таких договоров весьма длительная и может занять 3-5 лет. Но Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) должна наработать некий быстрый механизм изменения договоров об избежании двойного налогообложения.

Если такой механизм появится, проблему с налогами беженцев удастся решить до конца 2022 года, и украинцы продолжат платить налоги в украинский бюджет.

Не медлить с решением налогового вопроса призвала Конфедерация работодателей Украины. В начале августа она направила письмо в адрес МИДа, Минфина и комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В нем Конфедерация работодателей уведомила о рисках для Украины потерять огромные налоги. Например, на январь 2022 года украинцы задекларировали 4,3 млрд гривен доходов за предыдущий год.

"На данный момент на государственном и межгосударственном уровне этот вопрос пока что остается неурегулированным, что создает риски потери бюджетом Украины значительных налогов, а украинских граждан лишает права уплачивать налоги в своей стране из-за войны. Кроме того, налоги на доходы физлиц в большинстве европейских стран выше украинских, что также создает дополнительную нагрузку на бюджеты украинских семей за границей в кризисных условиях (стоит отметить, что в некоторых странах ЕС ставка НДФЛ действительно выше, чем в Украине - 25-30% против наших 18%, но на деле применяется плавающая ставка в зависимости от уровня доходов; минимальные доходы вообще могут не подпадать под налогообложение - Ред.)", - говорится в письме Конфедерации работодателей.

Организация также призвала власти решить проблему иностранного налогового резиденства для украинцев до конца 2022 года. Срок не случаен, ведь отчитываться о доходах и платить налоги за этот год придется в первом квартале 2023 года.

Работодатели поясняют, что беспокоятся не только о кошельке удаленщиков, но и о себе. Ведь если их сотрудников на дистанционке признают налоговыми резидентами в ЕС, то с компаний могут потребовать платить социальный взнос. Что, в общем-то, логично: если у беженца есть работа, то почему его социалку должна обеспечивать страна, предоставившая временное убежище, а не работодатель?

Но в Украине работодателям за уехавших в Европу удаленщиков тоже придется платить ЕСВ. То есть двойной налоговый пресс будет не только беженцев, но и для их украинских работодателей. Что, понятно, заставит компании массово отказываться от услуг таких дорогих специалистов.

Чем дольше тянется эпопея с налоговыми рисками, тем больше украинцев решают что-то предпринять прямо сейчас - чтобы спасти свои деньги.

Так, в случае с айтишниками, как рассказал нам Дмитрий Овчаренко, речь идет о перерегистрации в других странах.

"Чтобы не терять дважды на налогах, специалисты перерегиструются в Европе (отказываясь от регистрации ФЛП в Украине - Ред.), и в итоге наша страна просто теряет налоги", — говорит Овчаренко.

Над подобной схемой думают не только айтишники, но и другие украинские ФЛП.