Суд присяжных в Манхэттене признал американского продюсера и рэпера P. Diddy, настоящее имя которого - Шон Комбс, виновным только по двум из пяти пунктов обвинения. Теперь вместо пожизненного ему грозит 10 лет.

Музыканта посчитали невиновным по самым серьезным обвинениям, а потому его адвокат требует освободить артиста до вынесения приговора судьей.

Бизнесмена и артиста обвиняли в изнасилованиях и торговле людьми в 2023 году, в прессе активно обсуждали его вечеринки, на которых происходило сексуальное насилие.

Суд присяжных решил, что Шон Комбс виновен только в транспортировке двух жертв с целью занятия проституцией, в том числе его бывшей девушки Кассандры Вентуры.

Однако музыкант не виновен в заговоре с целью вымогательства, секс-торговле в отношении Вентуры и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Напомним, представители рэпера пытались добиться его освобождения под залог в 50 миллионов долларов, но судья отказал в залоге, посчитав исполнителя "опасным для общества".

Ранее бывшая ассистентка Канье Уэста обвинила рэпера в изнасиловании под наркотиками во время студийной сессии у Р. Diddy.

Также мы писали, что недавно суд признал 76-летнего французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма "Зеленые облака" в 2021 году. Звезду приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.