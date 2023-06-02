Немецкое издательство Kiepenheuer & Witsch (KiWi) прекратило сотрудничество с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах и в добавлении наркотических средств в напиток фанатке.

Об этом издательство KiWi сообщило в своем аккаунте в Twitter.

"С нашей точки зрения, Тилль Линдеманн вышел за незыблемые рамки в отношениях к женщинам. Поэтому мы решили немедленно прекратить с ним наше сотрудничество, поскольку наши доверительные отношения с автором были безвозвратно разрушены", - говорится в сообщении.

В 2013, 2015 и 2020 годах Kiepenheuer & Witsch занималась изданием трех сборников стихов музыканта. После их выхода музыканта не раз обвиняли в том, что его лирика восхваляет сексуальное насилие.

В конце мая СМИ написали о событиях, произошедших после одного из концертов Rammstein, на тайной вечеринке с участием не только членов группы, но и приглашенных заранее поклонников. О них стало известно со слов ирландки Шелби Линн. Девушка сообщила, что на вечеринке Линдеманн налил всем алкоголь. Из-за выпитого ей стало плохо. По этой причине она заподозрила наркотики в своем стакане с напитком.

По ее словам, музыкант также предложил ей заняться с ним сексом и был в ярости, когда получил отказ. Девушка отметила, что после вечеринки ее тошнило. Она также обнаружила на своем теле синяки и ссадины.

Ранее мы рассказывали, что солист Rammstein Тилль Линдеманн отказал поклоннику в автографе, а потом сломал ему челюсть.

Мы также писали, что музыканта Роберта Сильвестра Келли, более известного как R.Kelly, обвинили в сексуальном насилии.