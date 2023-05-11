Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не знает писательницу и журналистку Джин Кэрролл, в домогательстве к которой в 1996 году его недавно признали виновным.

Но при этом знает, что она называла своего темнокожего мужа "обезьяной", а собаку - "Вагиной".

"Я ее не знаю. И никогда с ней не встречался. Понятия не имею, кто это вообще. Нашлась лишь одна фотография, сделанная сто лет назад, где я вместе с ней и ее мужем. Его звали Джон Джонсон, прекрасный человек. Она называла его обезьяной. Ну, он был афроамериканец… Судья не дал нам рассказать об этом. А еще у нее есть собака… или кошка… по кличке Вагина. Судья также не дал нам рассказать об этом. А вот ей он разрешал все", - заявил Трамп в эфире CNN.

Напомним, что суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования и обязал уплатить 5 миллионов долларов.

Федеральное жюри Манхэттена признало, что Трамп совершил против Джин Кэрролл сексуальное насилие в раздевалке универмага весной 1996 года. Хотя присяжные не установили, что Кэрролл доказала факт изнасилования, они решили согласиться с тем, что Трамп совершил сексуальное насилие.

Также мы писали о том, что Трамп собирается идти на выборы президента США и опубликовал свой предвыборный ролик, в котором раскритиковал Байдена за слабость и гендерную повестку.