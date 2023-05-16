На бывшего мэра Нью-Йорка и соратника экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани подала в суд его же сотрудница за то, что он заставлял ее ходить голой на работе и заниматься сексом во время телефонных переговоров, чтобы "быть как Билл Клинтон".

Об этом пишет The Telegraph.

"Бывшая коллега подает в суд на Джулиани на 10 млн долларов, утверждая, что он подверг ее "широкомасштабному сексуальному насилию и домогательствам". В 70-страничной жалобе 43-летней Ноэль Данфи говорится: "Он часто требовал орального секса, когда говорил по громкой связи с высокопоставленными друзьями и клиентами, включая тогдашнего президента Трампа". Джулиани сказал Данфи, что ему нравится это занятие во время телефонных переговоров, потому что так он может "почувствовать себя Биллом Клинтоном". По ее словам, Джулиани "часто требовал, чтобы она работала голой, в бикини или мини-шортах с американским флагом, которые он ей купил".

В жалобе говорится: "Он пил утром, днем и ночью". Данфи утверждает, что Джулиани "постоянно принимал виагру" и что она "работала в постоянном страхе того, что он может потребовать секса в любой момент".

Представитель Руди Джулиани заявил, что обвинения в его адрес - это попытка вымогательства.

Ранее сообщалось, что в 2021 году у адвоката Трампа Руди Джулиани прошли обыски из-за его деятельности в Украине.