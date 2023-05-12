Бывший президент США Дональд Трамп считает, что республиканцы в Конгрессе должны добиваться дефолта по госдолгу США, если администрация Джо Байдена не примет их предложения по бюджету.

С таким заявлением он выступил 10 мая, отвечая на вопросы участников программы Town Hall на телеканале CNN.

"Я обращаюсь к республиканцам. Конгрессмены, сенаторы, если они не пойдут на значительные сокращения [бюджета], вы должны допустить дефолт", - заявил Трамп.

При этом он выразил мнение, что дефолта не случится, поскольку "демократы дадут слабину".

"Это [дефолт] никому не нужно. Но это лучше того, что происходит сейчас", - отметил экс-президент США.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в $31,381 трлн. Глава американского Минфина Джанет Йеллен тогда предупредила, что возможный дефолт в США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе.

Белый дом требует от конгресса поднять потолок госдолга безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.

На днях Йеллен предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

Байден же убежден, что нынешний кризис создан республиканцами, поскольку США имеют возможности платить по своим долгам.