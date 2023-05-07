Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отсутствие мер по потолку государственного долга может спровоцировать "конституционный кризис" с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок. Правительство сможет оплачивать счета без увеличения лимита госдолга только до начала июня, а после этого велика вероятность дефолта.

Об этом глава Минфина США заявила в эфире программы "This Week" на ABC News.

1 мая министр уведомила Конгресс, что США могут объявить дефолт по своему долгу 1 июня.

"С 1960 года потолок долга поднимался 78 раз, трижды при предыдущей администрации, всегда при поддержке обеих партий. И для Конгресса просто неприемлемо угрожать экономическим бедствием американским домохозяйствам и мировой финансовой системе в качестве цены повышения потолка долга и согласования бюджетных приоритетов", - сказала Йеллен.

По ее словам, "уже несколько месяцев применяются чрезвычайные меры".

"Наша способность делать это на исходе. У нас начнет заканчиваться наличность, и наш текущий прогноз таков, что в начале июня наступит день, когда мы не сможем оплачивать наши счета, если Конгресс не поднимет потолок долга", - добавила глава Минфина США.

Ранее мы писали, что еще в конце января глава американского Минфина Джанет Йеллен предупредила о катастрофических последствиях для мировой экономики дефолта США.

Напомним, 3 мая ФРС США в десятый раз подряд повысила базовую ставку - теперь она находится в диапазоне 5-5,25% годовых. Это самый высокий уровень с 2007 года. Повышение ставки ФРС направлено на укрепление доллара, в том числе по отношению к гривне.

После повышения базовой ставки глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией.