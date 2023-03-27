Вкладчики американских банков сняли со счетов около 100 млрд долларов в течение нескольких дней после краха Silicon Valley Bank.

Об этом сообщает CNBC News.

Новые данные Федеральной резервной системы (ФРС) показывают, что до 15 марта клиенты банков изъяли 98,4 млрд долларов, преимущественно из малых банков. Однако, несмотря на это, на счетах американских банков осталось более 17,5 триллиона долларов.

Регуляторы подчеркивают, что финансовая система США стабильна, однако эксперты оценивают расходы на стабилизацию банковской системы в 2 триллиона долларов.

Напомним, Silicon Valley Bank - это 16-й по размеру активов американский банк. Тем не менее, банкротство уже называют вторым крупнейшим в истории США. После его падения рухнул и второй крупный банк за неделю - Signature Bank. Размер его активов на конец прошлого года оценивался в 110 млрд долларов.

Ранее мы писали, что после банкротства Silicon Valley Bank экономисты предупреждали, что почти 200 американских кредитных организаций находятся в зоне риска.

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