Байден выступил с обращением по поводу краха двух крупных американских банков
Президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации в американской банковской системе после краха банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Об этом пишет The New York Times.
Байден заявил, что "американский народ и американский бизнес могут быть уверены в том, что их банковские счета будут в целости и сохранности".
Также он заявил, что все вкладчики получат свои депозиты.
Принятые меры включают:
- гарантирование вкладов в обоих банках;
- создание нового механизма для предоставления банкам доступа к чрезвычайным фондам;
- упрощение для банков возможности брать кредиты у Федеральной резервной системы в чрезвычайных ситуациях.
Байден также заявил о намерении "привлечь к полной ответственности тех, кто виновен в этой ситуации" и продолжать усилия по надзору за крупными банками, чтобы подобная ситуация не повторилась.
Ранее сообщалось, Илон Маск допустил, что купит обанкротившийся банк Silicon Valley, однако нашлись пользователи, которые усомнились в искренности слов гендиректора Твиттера.
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