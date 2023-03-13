Президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации в американской банковской системе после краха банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Об этом пишет The New York Times.

Байден заявил, что "американский народ и американский бизнес могут быть уверены в том, что их банковские счета будут в целости и сохранности".

Также он заявил, что все вкладчики получат свои депозиты.

Принятые меры включают:

гарантирование вкладов в обоих банках;

создание нового механизма для предоставления банкам доступа к чрезвычайным фондам;

упрощение для банков возможности брать кредиты у Федеральной резервной системы в чрезвычайных ситуациях.

Байден также заявил о намерении "привлечь к полной ответственности тех, кто виновен в этой ситуации" и продолжать усилия по надзору за крупными банками, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Ранее сообщалось, Илон Маск допустил, что купит обанкротившийся банк Silicon Valley, однако нашлись пользователи, которые усомнились в искренности слов гендиректора Твиттера.

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