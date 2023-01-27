Украина подписалась на новые условия получения денег от западных союзников. Речь идет о макрофинансовой помощи от Евросоюза на 18 млрд евро.

Под эти деньги был подписан меморандум, текст которого недавно появился на сайте Минфина.

Примечательно, что документ опубликовали уже после получения Украиной первого транша в 3 миллиарда (его перечислили 17 января). О подписании меморандума 16 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, но без особых подробностей.

Мы уже писали о меморандуме с МВФ, которые предусматривает, в частности, отмену практически всех налоговых льгот для бизнеса.

Меморандум с ЕС более короткий, в нем основное внимание уделено судебной системе и антикоррупционным органам, набсоветам, госзакупкам, банкам и энергетике.

Но готовятся нововведения и для людей и бизнеса, к примеру, прописано обязательство об изменении процедуры банкротства физлиц (в Украине она есть, но практически не работает) и ряд "упрощений" для предпринимателей.

Интересно, что в меморандуме предусмотрена возможность тщательных проверок выполнения условия меморандума кредиторами, и под результаты этих проверок фактически повязано выделение финансирования.

Разбирались, что написано в новом меморандуме с ЕС и что это значит для Украины.

Миллиарды с условиями

Новый меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС предусматривает выплату нашей стране макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Как указано в документе, первый транш могут перечислить до 31 марта, но все зависит от скорости выполнения ключевых пунктов. Но на практике все произошло намного раньше - уже 17 января, то есть, на следующий день после подписания меморандума.

Сообщение о выплате первого транша макрофинансовой помощи Украине появилось на сайте Еврокомиссии.

"Комиссия сегодня выплатила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи (MFA+) объемом до 18 млрд евро для Украины. Это произошло после быстрого принятия и вступления Регламента MFA+ в середине декабря 2022 года менее чем через два месяца после запроса на заседании Европейского совета 20-21 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Финансирование будет идти в рамках решения от 14 декабря прошлого года, когда Европарламент и Совет ЕС приняли регламент о создании инструментария предоставления поддержки нашей стране в виде займов, бесповоротной помощи и субсидий по процентной ставке.

Кредит будут выделять траншами (каждый из которых в свою очередь может быть разделен на части). Решения по каждому траншу и срокам будет отдельно принимать Еврокомиссия. Ориентир - до 4,5 млрд евро в квартал.

Последний транш подвязали к выполнению условий меморандума.

Еврокомиссия будет перечислять средства на счета Госказначейства, затем они поступят в бюджет.

Финансирование - целевое. Деньги должны пойти на восстановление Украины, в частности, энергетических объектов, критической инфраструктуры, транспортной сети, здравоохранение, жилищного сектора, школ и пр.

Плюс - на реформы, в том числе, судебных и антикоррупционных органов. По процентной ставке Украине придется ежегодно подавать запрос на субсидию, которая может быть предоставлена при условии соблюдения политических предусловий".

То есть, "скидку" по процентам могут и не дать. Процентная ставка в открытой версии кредитного договора не указана, но ранее озвучивалась цифра в 3,5% годовых. За счет субсидий (если их будут предоставлять, ставка может быть существенно снижена, вплоть до нуля). Как отмечал ранее в одном из интервью исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, "в программе есть грантовая составляющая, которая покрывает платежи по процентам. То есть, для Украины это soft loan (льготный кредит - Ред.)".

"Интересно, что в меморандуме прописан очень жесткий контроль за расходованием полученных средств со стороны кредиторов. Наши власти будут обязаны регулярно отчитываться Еврокомиссии по ходу выполнения условий. Это можно расценить как свидетельство того, что международные кредиторы по максимуму хотят перестраховаться от того, что Украина постепенно "съедет" с договоренностей, а также предотвратить возможное нецелевое освоения средств", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В самом меморандуме указано, что перед выделением Еврокомиссией второго и каждого последующего траншей украинские власти должны предоставить "заявление о соответствии выполнения условий".

То есть, отчитаться о ходе выполнения меморандума. После чего комиссия, консультируясь с "компетентными международными организациями" сама сделает оценку выполнения условий меморандума.

"В случае общей неудовлетворительной оценки, если не было достигнуто прогресса в реализации условий политики, комиссия может приостановить выплату транша, пока страна не докажет удовлетворительного выполнения соответствующих требований отчетности. В любом случае комиссия будет проверять выполнение всех условий политики до того, как будет выплачено максимальную сумму поддержки в рамках инструмента", - сказано в меморандуме.

Также Еврокомиссия будет отслеживать финансовые потребности страны и, если они снизятся, то уменьшить, остановить или вовсе отменить кредитную помощь.

Проверки по кредиту будут идти в течение еще пяти лет после окончания выплат. Сроки погашения кредита, как указано в кредитном договоре, не должны превышать 35 лет с амортизированным погашением основной суммы, который начинается после льготного периода в 10 лет.

"Эти договоренности - своего рода подготовка к масштабному финансированию Украины с участием международных финансовых организаций, в том числе, МВФ. То есть, хотят на практике обкатать процедуру выделения средств и контроля. Запуск такой масштабной программы под восстановления страны возможен уже после войны или, как минимум, прекращения активных военных действий. По моему мнению, такое широкое кредитование пойдет не раньше 2024 года, и к тому времени механизм обкатают на макрофинансовой помощи ЕС", - говорит нам аналитик АЦ "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

Отмена льгот, суды, газ, контрабанда

На какие условия подписалась Украина ради 18 млрд евро?

В дополнении к меморандуму есть две части. Первая - требования по отчетности. В ней указано, что соотвествующие органы государственной власти нашей страны должны будут предоставлять Еврокомиссии данные, которые касаются потребностей, основных направлений и статей затрат средств с указанием доли госзакупок.

Вторая - так называемые "Условия политики". Те самые, по которым нужно "продемонстрировать прогресс", чтобы получить второй и последующие транши.

Тут прописано несколько блоков.

1. Макрофинансовая стабильность. Предусмотрено реализацию дорожной карты по постепенной отмене временных чрезвычайных мер, принятых в начале войны. Речь идет в первую очередь об отмене налоговых льгот, которые получил бизнес, в частности, возможность перехода на налог в 2% от оборота. Сроки - уже 1-2 квартал этого года. Напомним, что эти же условия прописаны и в меморандуме с МВФ, а Минфин уже готовит законопроект об отмене 2%-го налога с 1 июля.

Также расписаны меры по поддержанию стабильности банковской системы: внедрение методологии преемственности набсовета госбанков (первый квартал 2023 года), подготовка к запуску оценки активов коммерческих банков (3 квартал 2023 года), усовершенствование механизмов банкротства юрлиц и неплатежеспособных физлиц. По последним планируется подготовка законодательной базы, которая позволит людям погашать долги по принципу Директивы ЕС 2019/1023 и запустить в Украине кодекс банкротства (3 квартал 2023 года).

"Это разворот прежней политики чрезмерной защиты прав кредиторов, которая внедрялась еще при Порошенко, и тоже под давлением западных структур. В итоге все привело к тому, что кредитование в Украине резко пошло на спад, и это стало тормозить экономику и способствовать еще большей ее тенизации. К примеру, чтобы украинца признали банкротом, ему нужно в течение месяца подать соответствующее заявление, заплатить судебный сбор в 6-8 тысяч гривен, плюс еще порядка 30 тысяч по процедуре банкротства, гонорары юристам и пр. Понятно, что это мало кто делал - где человеку взять "лишние" деньги, если он и так банкрот. В итоге, хотя кодекс банкротства у нас приняли еще в 2017 году, в реестре банкротов физлиц считанное количество должников. Хотя на самом деле, по самым скромным оценкам, банкротов у нас - миллионы. Если процедуру изменят, люди могут рассчитывать на списание долгов по простой схеме, вплоть до того, что заявление о банкротстве можно будет подать через ЦНАП. Но, думаю, принятие новой процедуры будет непростым, так как у нас достаточно сильное финансовое лобби - компании в свое время массово скупали просроченные долги украинцев и хотят заработать на них свои проценты", - говорит Кравец.

Также есть пункт о страховании - Нацбанк должен будет проверить структуру собственности страховщиков и выполнение ими законодательных норм (3 квартал 2023 года).

2. Структурные реформы и эффективное управление. Речь идет о бизнес-климате.

В меморандуме указано, что Украине нужно начать реализацию плана мер по дерегуляции экономики и улучшению бизнес-климата, включая дерегуляцию и цифровизацию лицензирования и разрешительной системы (до конца февраля 2023 года), упростить размещение временных сооружений для бизнеса (второй квартал 2023 года) и т.д.

Отметим, что по лицензированию процесс дерегуляции в последние годы и так активно шел, Кабмин в свое время отменил десятки лицензий. В этом плане добавится разве что цифровизация лицензий. "На выполнение этого пункта правительство создало межведомственную группу, которая в ускоренном режиме займется пересмотром государственного регулирования для бизнеса.

В ускоренном режиме - понятно почему. Сроки конкретные и достаточно сжатые. Как и четко указано в дополнении к меморандуму: "Прежде чем будет выплачена максимальная сумма кредитной помощи, Комиссия должна проверить выполнение всех мероприятий". У меня только один комментарий по этому поводу: надеюсь, власти осознают, какие обязательства на себя берут", - написала в своем Телеграм нардеп Нина Южанина (ранее она возглавляла налоговый комитет Рады).

Отметим, что предыдущие упрощения по тому же лицензированию на легкости ведения бизнеса в стране это мало отражались. Так может случиться и сейчас - плюсы от дерегуляции нивелируются на фоне отмены налоговых льгот, в которых в войну предприниматели остро нуждаются. По данным главы профильного комитета Данила Гетьманцева, на 1 января 2023 года на уплату 2% перешло 53457 юридических лиц. А уже с 1 июля эту систему должны отменить - это отдельно прописано в меморандуме с МВФ.

"Как сейчас устоять бизнесу - большой вопрос. Блокирование налоговых накладных (а это двойная уплата НДС), несвоевременное возмещение НДС (отсрочка, по сути, почти на полгода и еще задержки выполнения Госказначейством), чрезвычайно большие затраты на генераторы, неуважение к предпринимателям, попытка проверками выдавить еще больше. Назревает коллапс - это очевидно", - считает Южанина.

Отдельно прописано усиление процесса отбора независимых набсоветов и руководителей на крупные госпредприятия, а также развитие системы госзакупок.

Интересно, что отдельно выделили медицинские закупки. Отмечается, что ГП "Медицинские закупки Украины" должны быть сохранены как единый национальный покупатель медицинского оборудования, лекарств и вакцин на центральном уровне. Это госпредприятие, напомним, работает через международных посредников. Но, как говорят нам наши источники на рынке здравоохранения, в последнее время активизировались разговоры о возврате к прежней системе, то есть, допуску к закупкам лекарств различных компаний. Что вызвало резкую критику со стороны международных партнеров, заинтересованных в закупках через свои структуры.

"С посредниками, той же Crown Agency в свое время было связано немало скандалов. В идеале, даже оставив за "Медицинскими закупками Украины" монопольное право распоряжаться бюджетными средствами, стоило бы изменить саму схему закупок, скажем, перейти на прямые контракты с производителями", - считает Ростислав Кравец.

3. Верховенство права

Тут прописано завершение отбора и назначение до 2 квартала этого года нового руководителя НАБУ, возобновление работы Высшего совета правосудия и ВАКС (3 квартал), разработка стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора (3 квартал).

Отдельное внимание уделено "усовершенствованию отбора судей". Отмечается, что нужно упорядочить этапы отбора, пересмотреть длительность подготовки судей, обновить положение об отборе судей с четкими критериями их оценивания. Улучшение отбора специалистов предусмотрено в том числе и для САП.

"Получается, что международные партнеры признают неудачной судебную реформу, которую проводили в общем-то по их указке. Теперь и подготовку судей. И их отбор и оценивание нужно пересматривать. В том числе, фактически признаются проблемы в профессионализме работников антикоррупционных органов", - считает Кравец.

Отметим, что в целом это дублируют и условия, которые выставил ЕС для Украины как для кандидата в члены Евросоюза.

Готовятся также законодательные изменения - Украина должна принять и начать имплементировать законодательную базу по криминализации крупномасштабной контрабанды всех товаров (до 4 квартала 2023 года). Фактически это значит, что власти должны провести основательные зачистки на таможне и продемонстрировать "посадки контрабандистов".

4. Энергетика

В этом блоке несколько пунктов. Власти подписались укрепить правовую и административную базу под энергоэффективные технологии для новостроек и реконструированных зданий (2 квартал 2023 года). Среди застройщиков это связывают с возможным заходом на строительный рынок иностранных компаний, которые такие технологии активно применяют.

Также один из пунктов - улучшение работы газовой системы, в частности, утверждение набсовета "Нафтогаза" (что уже сделано), сертификация оператора газовых хранилищ и запуск корпоративной реструктуризации оператора ГТС (2 квартал 2023 года).

Кроме того, должны подготовить план по восстановлению энергетической инфраструктуры с привязкой к "зеленому переходу". То есть, восстановление "грязных" угольных ТЭС, разрушенных в ходе ракетных ударов - под вопросом. До 4 квартала этого года нужен "прогресс" по интеграции нашего рынка электроэнергии в европейский.

Как видно, в этом меморандуме пунктов меньше, чем, скажем, в меморандуме с МВФ. Опустили, в частности, вопросы тарифов для населения, соцвыплат и пр. Тем не менее, прописаны ключевые для кредиторов пункты - набсоветы в госкомпаниях, судебная реформа, энергетическая сфера, отмена налоговых льгот. Но основной упор сделан на "безальтернативности" реформ - если их не будет денег попросту давать не будут.