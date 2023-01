Украина в январе получит первый транш из пакета помощи в 18 миллиардов евро.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Мы продолжим нашу поддержку Украины. Мы начнем в январе с первого транша макрофинансовой помощи в 18 миллиардов евро. Это самый большой пакет макрофинансовой помощи, который Европа давала странам-партнерам", – сказала фон дер Ляйен.



Также глава Еврокомиссии анонсировала февральский визит в Украину коллегии Евросоюза, которая проведет встречи с властями страны и соберет необходимую информацию.

"Доклад коллегии по реформам в странах - кандидатах на вступление в ЕС, который выйдет осенью, будет для Евросоюза следующим важным шагом в процессе вступления Украины", – добавила она.

