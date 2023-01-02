Зеленский призвал главу Еврокомиссии выделить Украине первый транш на 3 млрд евро уже в январе
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили саммит Украина - ЕС и финансовую помощь Киеву.
Об этом сообщает ОП.
Президент заявил главе ЕК, что для Украины важно получить первый транш от ЕС в размере 3 млрд евро уже в январе.
Также стороны длоговорились о том, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные ЕК, поступят в Украину в январе.
Напомним, что в Еврокомиссии ранее и так говорили, что первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит в январе.
При этом в МВФ оценили потребности Украины во внешнем финансировании в будущем году в сумму около 60 миллиардов долларов.
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