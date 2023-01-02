Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили саммит Украина - ЕС и финансовую помощь Киеву.

Об этом сообщает ОП.

Президент заявил главе ЕК, что для Украины важно получить первый транш от ЕС в размере 3 млрд евро уже в январе.

Также стороны длоговорились о том, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные ЕК, поступят в Украину в январе.

Напомним, что в Еврокомиссии ранее и так говорили, что первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит в январе.

При этом в МВФ оценили потребности Украины во внешнем финансировании в будущем году в сумму около 60 миллиардов долларов.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

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