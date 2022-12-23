Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят минимум 39,5 млрд долларов, а в случае неблагоприятного сценария могут достичь 57 млрд долларов.

Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ).

"Штатный анализ предполагает, что потребности во внешнем фискальном финансировании составят не менее 39,5 млрд долларов по основному сценарию и могут достигнуть 57 млрд долларов по неблагоприятному сценарию, учитывая, что власти Украины могут оказаться не в состоянии принять комплексные меры для полной компенсации результатов крупных потрясений. Выделение средств на опережение поможет устранить напряженность в начале 2023 года", - сообщается в пресс-релизе.

Неблагоприятный сценарий, о котором говорят в МВФ, предполагает падение ВВП в 2023 году на 12,5% (это 57% от довоенного) и инфляцию на уровне 40%. Также вероятно снижение международных резервов до 18 млрд долларов и расходов госбюджета до 68,8% ВВП. Позитивный сценарий предполагает рост ВВП на 10%, или до 75% довоенного.

По данным МВФ, в 2023 году Украина получит 18 млрд долларов в качестве кредита от Евросоюза, еще 14 млрд долларов двусторонних грантов, 2 млрд долларов кредитов от Всемирного банка, а также 1,5 млрд долларов от других международных финансовых организаций.

При этом в индикативной таблице, представленной в документах, финансирование со стороны самого МВФ отсутствует, хотя Украина при разработке проекта госбюджета на 2023 год называла Фонд одним из трех ключевых кредиторов и доноров в следующем году наравне с Евросоюзом и США.

Ранее мы писали, что МВФ одобрил программу по содействию привлечению донорского финансирования в Украину.

Также "Страна" сообщала, что, по данным МВФ, дефицит госбюджета Украины в 2023 году будет минимум 3 млрд долларов ежемесячно.

Кроме того, мы подробно рассказывали, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.