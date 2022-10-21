Министр экономики Юлия Свириденко раскрыла, исходя из каких прогнозов по ходу войны правительство Украины сверстало бюджет на следующий год с запланированным ростом ВВП на уровне 4,6%.

Об этом она заявила на бизнес-форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени" в Киеве в пятницу, 21 октября, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Кабмин исходил из того, что активные боевые действия в 2023 году продлятся шесть месяцев.

"Сценарий (т.е. рост на 4,6% в 2023 году, - Ред.) основывается в первую очередь на военном сценарии, где предусматривается активная база ведения боевых действий на протяжении шести месяцев", – сказала Свириденко.

По поводу текущего года министр экономики сообщила, что по результатам двух кварталов прогнозировалось падение экономики на 37,5%.

"Думаю, что по году мы все же выйдем на более лучшие показатели – на уровне 30%", – сказала Свириденко.

Министр добавила, что инфляция по итогам этого года прогнозируется на уровне 30%.

Напомним, 7 октября Верховная Рада утвердила проект бюджета на 2023 год в первом чтении.

Ранее "Страна" анализировала, что было написано в проекте бюджета-2023, который подали в Верховную Раду.