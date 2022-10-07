Рада утвердила проект бюджета на 2023 год в первом чтении
Парламент 7 октября утвердил проект бюджета на 2023 год в первом чтении. После почти трех часов обсуждения правок "за" проголосовал 251 народный депутат.
Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк у себя в телеграм-канале.
Отдельно он представил разбивку голосования по фракциям:
- Слуга народа – 194
- Евросолидарность – 0
- Батькивщина - 0
- Платформа за жизнь и мир - 17
- За будущее - 1
- Голос - 7
- Доверие – 17
- Восстановление Украины – 11
- Внефракционные - 4
По словам Железняка, правки рассматривали часа два, в результате ничего не изменилось.
Осталось только две "балансовые правки" (прямо прописанные в заключении Комитета):
- +2 млрд ГФРР
- +446 млн соцзащите детей и семьи.
В зале удалось сбить правку об увеличении финансирования "Марафона" на 1,4 млрд, также сбили правку №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью), №277 (дополнительные права КМУ), сообщил нардеп.
Рассмотрение во втором чтении планируется уже в октябре.
Как писала "Страна", госбюджет Украины в сентябре "ушел в минус" на 75 миллиардов. Также уменьшился объем международной помощи. В сентябре он составил 72,5 млрд грн, тогда как в августе Украина получила 109,7 млрд гривен международной помощи.
Ранее "Страна" анализировала, что было написано в проекте бюджета-2023, который подали в Раду.