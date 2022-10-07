Парламент 7 октября утвердил проект бюджета на 2023 год в первом чтении. После почти трех часов обсуждения правок "за" проголосовал 251 народный депутат.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк у себя в телеграм-канале.

Отдельно он представил разбивку голосования по фракциям:

Слуга народа – 194

Евросолидарность – 0

Батькивщина - 0

Платформа за жизнь и мир - 17

За будущее - 1

Голос - 7

Доверие – 17

Восстановление Украины – 11

Внефракционные - 4

По словам Железняка, правки рассматривали часа два, в результате ничего не изменилось.

Осталось только две "балансовые правки" (прямо прописанные в заключении Комитета):

+2 млрд ГФРР

+446 млн соцзащите детей и семьи.

В зале удалось сбить правку об увеличении финансирования "Марафона" на 1,4 млрд, также сбили правку №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью), №277 (дополнительные права КМУ), сообщил нардеп.

Рассмотрение во втором чтении планируется уже в октябре.

Как писала "Страна", госбюджет Украины в сентябре "ушел в минус" на 75 миллиардов. Также уменьшился объем международной помощи. В сентябре он составил 72,5 млрд грн, тогда как в августе Украина получила 109,7 млрд гривен международной помощи.

Ранее "Страна" анализировала, что было написано в проекте бюджета-2023, который подали в Раду.