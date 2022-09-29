Железняк огласил расходы госбюджета за период с начла года и до прихода осени. Фото: Фейсбук

Расходы госбюджета с 1 января по 1 сентября составили 1,6 триллиона гривен.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

Распределение расходов по направлениям:

  • оборона и безопасность – 47,3%,
  • социальное обеспечение – 18,2%,
  • образование – 11%,
  • общегосударственные функции – 9,7%,
  • здравоохранение – 7,7%,
  • экономическая деятельность – 3,6%,
  • культура и спорт – 1,3%,
  • ЖКХ – 1,2%,
  • экология – 0,2%.

Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале сообщил о том, что расходы госбюджета с 1 января по 1 сентября составили 1,6 триллиона гривенЯрослав Железняк в своем Телеграм-канале сообщил о том, что расходы госбюджета с 1 января по 1 сентября составили 1,6 триллиона гривен

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