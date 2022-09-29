Расходы госбюджета с 1 января по 1 сентября составили 1,6 триллиона гривен.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

Распределение расходов по направлениям:

оборона и безопасность – 47,3%,

социальное обеспечение – 18,2%,

образование – 11%,

общегосударственные функции – 9,7%,

здравоохранение – 7,7%,

экономическая деятельность – 3,6%,

культура и спорт – 1,3%,

ЖКХ – 1,2%,

экология – 0,2%.

Напомним, ранее Кабинет министров зарегистрировал в Раде проект госбюджета на следующий год.

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