В четверг, 29 сентября, в Украине идет уже 218-й день войны с Россией.

Войска РФ наступают в районе Лимана и Бахмута и обстреливают всю линию фронта.

Продолжаются ежедневные обстрелы населенных пунктов в Донецкой, Харьковской области. Практически ежедневно под огнем РФ Никополь и Николаев.

После проведения псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области в России собираются утвердить их аннексию на следующей неделе.

Подробности об этом читайте в итогах за 28 сентября.

Ниже хроника новостей за сегодня.

29 сентября

06.15 В Украине сегодня дожди на западе и востоке, вечером они пройдут в центре и на севере.

На юге воздух прогреется до +26, в целом же сегодня днем +14...+19.

Таким прогнозом подлилась синоптик Наталья Диденко.

05.00 МИД Румынии выпустил сообщение, в котором призвал граждан покинуть Россию и избегать поездок туда.

Ранее выехать из России своих граждан призвали в Болгарии.

04.00 Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи в размере 1 млрд долларов.

03.00 "Насколько реальны путинские ядерные угрозы Украине?".

Аналитическую статью с таким заголовком опубликовала The Associated Press. Главный вывод, который делает АР: Путин не блефует.

"Владимир Путин предупреждает, что без колебаний применит ядерное оружие, чтобы отразить попытку Украины вернуть себе контроль над оккупированными Москвой территориями, которые Кремль собирается аннексировать.

Мобилизация не даст быстрого решения для военных. Исчерпав обычные возможности, Путин, похоже, становится все более неустойчивым и испытывает искушение прибегнуть к ядерному оружию, чтобы избежать поражения, которое может угрожать его 22-летнему правлению.

Он неоднократно говорил о его использовании их с ужасающей легкостью. Он пугающе сказал, что враги Москвы умрут еще до того, как успеют покаяться в своих грехах, и однажды признал, что ядерная война будет катастрофой: "Но зачем нам мир без России?" пишет издание.

01.30 Сообщают о мощнейшем взрыве в Днепре.