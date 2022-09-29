Президент Украины Владимир Зеленский на завтра, 30 сентября, собирает срочное заседание СНБО. Об этом сообщает его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Позже Никифоров обещает сообщить повестку дня другие подробности заседания.

Как известно, завтра в 15:00 президент РФ Владимир Путин готовится объявить о "принятии в состав России" захваченных украинских территорий по итогам "референдумов".

Также мы писали о том, что Донбасс и юг Украины планируют аннексировать по "крымскому" сценарию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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