Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что он возлагает слабые надежды на возможность содержательных переговоров с РФ в ближайшем будущем.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, фрагменты которого опубликованы на сайте президента.

По мнению Подоляка, Москва вряд ли готова добросовестно придерживаться обещаний, а российские официальные лица хотят выиграть время для перегруппировки и укрепления позиций на поле боя.

"Россия постоянно говорит о переговорах в ультимативном стиле, но говорит только для внешней аудитории, потому что хочет обеспечить давление на Украину со стороны наших партнеров", - сказал Подоляк.

Также он заявил, что объявление о "присоединении" захваченных территорий Украины к России ничего не изменит в ходе войны.

"Мы освободим нашу территорию военным путем. И наши действия зависят не столько от того, что думает или чего хочет Российская Федерация, сколько от военного потенциала Украины", – отметил Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украине жизненно необходимо вернуть все захваченные Россией земли.

"Это важно не только для нашей страны, но и европейских соседей Украины. Иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать мир, повышать ставки, эскалировать конфликт и будет считать себя победителем в жестокой войне против Европы", – убежден советник руководителя Офиса президента.

Комментируя угрозы российских официальных лиц пойти на применение ядерного оружия, советник руководителя Офиса президента сказал, что Украина воспринимает это серьезно, "потому что мы понимаем, с каким государством имеем дело".

Как отметил Михаил Подоляк, угрозы России вызывают обеспокоенность не только в Украине, поскольку превентивный ядерный удар может создать прецедент для других стран мира.

Напомним, Дмитрий Песков уже объявил, что завтра в Кремле подпишут "договоры" о вступлении в состав РФ "новых территорий" .

Ранее Подоляк назвал "референдумы" на захваченных украинских территориях "пропагандистским шоу для z-мобилизации".

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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