Освобожденная от российской оккупации часть Харьковской области постепенно возвращается к жизни. Продолжается восстановление инфраструктуры, снова открываются отделения полиции, заведения медицины и образования.

Об этом сообщил на брифинге замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его данным, восстановили работу 14 отделений полиции, 23 органа местного самоуправления, открылось 78 фельдшерских пунктов и 10 отделений "Укрпошты". Также восстановлена работа шести вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объектов электроснабжения.

Там, где подачу электричества пока восстановить не удается, создается резервный запас топлива для альтернативных источников энергии и закупаются средства индивидуального обогрева.

Также людей обещают обеспечить выездными терминалами для проведения банковских операций.

Восстанавливается и работа транспорта: уже запущены пригородные поезда Харьков-Балаклея-Харьков, Харьков-Дергачи-Харьков и Харьков-Чугуев-Харьков. На месте разрушенных мостов оборудованы временные переправы.

В деоккупированный регион уже доставили более 400 тонн гуманитарной помощи.

Ранее вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что жителям освобожденных районов Харьковской области выплатят по 1200 гривен помощи.

Параллельно СБУ ищет среди жителей освобожденной Харьковской области коллаборантов.

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