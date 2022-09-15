Во время успешного контрнаступления в Харьковской области украинские защитники освободили большую часть региона. Оккупированными остаются 6% территории области.



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов президенту Украины Владимиру Зеленского в ходе заседания, посвященного вопросам энергетической безопасности Харьковской области, пишет он в Telegram-канале.



"Благодаря успешным действиям наших военных из оккупированных врагом 32% территории Харьковщины сейчас под оккупацией осталось всего 6%. Наши военные освободили 8500 кв. км территории Харьковщины с 388 населенными пунктами", - заявил Синегубов.



Он добавил, что в регионе идет восстановление критической инфраструктуры и подготовка к будущему отопительному сезону.



"В настоящее время подготовлено 87,2% котельных, 89,9% тепловых сетей, 92,3% центральных тепловых пунктов, заменено 79,1% водопроводных и 89,1% канализационных сетей", - добавил он.



Работы по возобновлению энергоснабжения на освобожденных территориях уже начаты и будут завершены в кратчайшие сроки, добавил Синегубов.



По его словам, на восстановление Харьковской области Кабмин выделил 400 млн гривен.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.