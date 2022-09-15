В четверг, 15 сентября, идет 204-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Главное событие последних дней — контрнаступления ВСУ. В нашем материале — репортаж из освобожденной Харьковщины.

Также на этой неделе Офис президента опубликовал проект рекомендаций по послевоенным гарантиям безопасности для Украины. Мы выяснили, что означает документ.

По ссылке предлагаем вниманию итоги 203-го для войны и военные перспективы. А в этом обновляемом материале — главные новости сегодняшнего дня.

08:46 Целью удара по Карачуновской дамбе было повредить украинские понтонные мосты ниже по течению Ингульца.

Такой вывод делает "Институт изучения войны" (США). Ранее о том же говорил советник Офиса президента Алексей Арестович.

08:24 Паблики Бахмута сообщают о мощном прилете по жилому дому.

Официальных подтверждений этой информации нет.

08:21 А вот и первый рейс Харьков-Балаклея, который отправился сегодня утром. Фото "Укрзализныци".

07:55 В Никополе этой ночью был прилет по местному профилакторию "Электрометаллург".

07:50 Фото ночных работ на Карачуновской дамбе в Кривом Роге.

Из-за ракетной атаки уровень воды на разных участках Ингульца поднялся от 1 до 2 метров. К этой минуте его удалось снизить на 13 сантиметров, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

07:36 Глава Криворожской ВГА Александр Вилкул заявил, что по дамбе на Ингульце били ракетами "Кинжал" и "Искандер".

Россия пока этого не подтверждала. Ранее в Москве заявляли, что трижды использовали "Кинжал" в Украине.

Это новейшая российская ракета, которая благодаря сверхзвуковой скорости и маневренности считается трудно уязвимой для систем ПРО.

Также Вилкул сообщил, что ликвидация последствий аварии ещё продолжается. Подтоплено 112 домов в Ингулецком районе, оттуда эвакуировали людей.

Одна из ракет попала в систему водоснабжения военного городка. Там воды по-прежнему нет.

07:37 В Белгородской области РФ решили перевести на дистанционное обучение школы, находящиеся недалеко от границы с Украиной. В детских садах будут работать только дежурные группы, сообщает белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

В Валуйском округе безопасная зона будет составлять 15 км, а в Шебекинском - 10 км. Единственное исключение сделано для города Шебекино.

07:28 Главное из утренней сводки Генштаба.

1. Сообщается о потерях десантных войск РФ под Бахмутом (то есть, там продолжается российское наступление).

2. В районе Бахмута бои идут под Соледаром, Отрадовкой, Веселой Долиной и Зайцево. Также ВСУ отбивают атаки в районе Спорного к северо-востоку от Бахмута.

3. Противник пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях.

Также Арестович вчера заявлял, что вторая линия обороны строится в Луганской области с опорой на Сватово (первая - на реке Оскол в Харьковской области).

4. Бои идут под Майорском у Горловки, у Водяного под Авдеевкой и у Новомихайловки под Марьинкой.

07:15 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

07:13 В Кривом Роге провели несколько подрывов гидросооружения на реке Ингулец, чтобы минимизировать последствия российского ракетного удара по Карачуновской дамбе, из-за чего началась масштабная утечка воды.

Об этом сообщают местные власти.

Взрыв при содействии ГосЧС произошел в районе жилмассива Черногорка около полуночи, о чем заранее предупредили местных жителей.

06:33 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе по Киевскому району. Предварительно без жертв и разрушений.

02:06 Президент Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве, сообщает его пресс-секретарь Никифоров.

"Президента осмотрел врач, серьёзных повреждений не выявлено", - написал Никифоров.