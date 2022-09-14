Вчера, 13 сентября, ВСУ освободили село Киселевка Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий сегодня украинскую армию и город Херсон, – это знаменитая Чернобаевка", - заявил Самойленко.

В то же время Генштаб ВСУ пока не сообщал о переходе Киселевки под контроль ВСУ.

Ранее об оставлении россиянами Киселевки писал Институт изучения войны, но замглавы назначенной РФ администрации Херсонской области Стремоусов опроверг это, записав видео из этого населенного пункта. Публиковали вчера видео оттуда и российские СМИ, утверждая, что село остаётся под контролем РФ.

А Силы обороны юга сообщили, что ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонской областью.

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Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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