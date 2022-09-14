В среду, 14 сентября, идет 203-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Роль США в наступлении ВСУ, будет ли мобилизация в России, проект гарантий Украине, военные перспективы — в итогах 202-го дня войны.

Жителей Украины готовят к сложной зиме. О том, что отопительный сезон будет непростым, уже давно предупреждают власти и профильные эксперты. И, как показало недавнее энергетическое ЧП, эти прогнозы могут сбыться. В нашем материале — как украинцам подготовиться к блэкаутам и сколько это стоит.

Что происходит сегодня — в нашем обновляемом материале.

08:55 В Бахмуте из-за ночных обстрелов погибли пять человек, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

В "ДНР" сегодня заявили о гибели после попадания снаряда четырех человек в поселке Гольмовский под Горловкой.

08:49 Британская разведка заявляет, что Россия "почти наверняка" стала все чаще закупать вооружение у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, из-за истощения собственных запасов.

В частности упоминается вчерашний эпизод, когда ВСУ сбили первый иранский дрон "Шахед-136" недалеко от Купянска.

Shahed-136 — ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера в июле 2021 года.

"Потеря "Шахед-136" вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная возможность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории", - считает британская разведка.

08:13 ОДКБ (военный блок во главе с Россией) отправляет миссию в Армению, где вспыхнул новый конфликт с Азербайджаном.

Это будет не воинский контингент, а рабочая группа по мониторингу ситуации на границе с Азербайджаном.

В миссии примут участие начальник штаба ОДКБ генерал-полковник Сидоров и представители стран-членов.

На видеоконференции ОДКБ, в которой принял участие Путин, РФ заявила о "дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию напряженности".

Путин уточнил, что речь о посреднических усилиях Москвы между Ереваном и Баку.

То есть пока ставка делается на мирное урегулирования без отправки войск ОДКБ в Армению.

07:59 "Институт изучения войны" (США) анализирует вероятность объявления мобилизации в России после отступления в Харьковской области.

Организация напоминает, что в Госдуме в декабре рассмотрят законопроект, который упростит доставку повесток. Он позволит российским военкоматам рассылать их по почте, а не предъявлять лично. И обяжет призывников являться по таким письмам в военкомат.

"Институт" считает, что законопроект будет принят. Но ничто в нем не говорит о том, что Путин готовится объявить всеобщую мобилизацию. Сейчас российская тренировочная инфраструктура, похоже, перегружена подготовкой добровольческих батальонов.

России сначала придется значительно расширить эту инфраструктуру, а также подготовить к боевым действиям достаточное количество техники, чтобы укомплектовать новые подразделения. Только после этого армия РФ сможет справиться с большим притоком новых призывников.

Чисто технически без этого трудоемкого и длительного процесса объявлять мобилизацию не имеет смысла. О других причинах, почему в России не объявляют о мобилизации, мы рассказывали здесь.

07:45 Сегодня Евросоюз согласует план по борьбе с энергокризисом. Он будет включать два момента: ограничение прибыли энергокомпаний и сокращение потребления.

1. Проект плана, с которым ознакомилось агентство Reuters, предусматривает снятие "избыточных доходов" с европейских электростанций, не работающих на газе.

Атомные, ветряные и солнечные станции ограничат свой доход в размере 180 евро за мегаватт-час. Это меньше половины от рыночной цены электроэнергии.

Цена на электричество в Германии за прошлый месяц достигла рекордного уровня, превысив 1000 евро/МВтч. В этот вторник она торговалась на уровне выше 400 евро.

Фирмы, занимающиеся ископаемым топливом, также столкнутся с "налогом на непредвиденную прибыль". Нефтяные, газовые, угольные и нефтеперерабатывающие компании должны будут внести "солидарный взнос" в размере 33% от их избыточной прибыли, причем за весь 2022 год.

Планы помощи энергокомпаниям, которые массово потеряют доходы, тоже обсуждаются. Но в нынешний проект они пока не войдут.

От планов ограничивать цены на российский газ Еврокомиссия отказалась. Ранее Россия заявила, что поставлять газ в случае "потолка цен" не станет.

2. Проект устанавливает обязательную цель для всех стран по сокращению потребления электроэнергии на 5%. Оно затронет десятую часть времени, на которое приходятся пиковый спрос.

Ожидается, что страны ЕС официально подпишут это соглашение 30 сентября и начнут внедрять его в национальные законодательства.

07:29 Президент США Джо Байден, комментируя успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом, заявил, что "украинцы добились значительного прогресса", однако "предстоит еще долгий путь".

Его слова приводит Reuters.

"Понятно, что украинцы достигли значительного прогресса. Но я думаю, что предстоит еще долгий путь", - заявил Бадйен.

Отвечая на вопрос, достигла ли Украина переломного момента в войне, президент США ответил, что пока "трудно сказать".

07:27 Николаев попал ночью под массированный обстрел. Есть прилеты по жилым домам. Некоторые улицы расчищают от завалов для проезда общественного транспорта.

Информация по жертвам уточняется, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

07:24 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. На лисичанском направлении шли бои за Спорное, на которое наступали россияне.

2. Под Бахмутом ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Отрадовка и Веселая Долина. Отрадовка находится в 7 километрах от Бахмута по трассе со стороны Горловки.

В районе самой Горловки шли бои за Майорск.

3. Под Донецком противник штурмовал Водяное и Авдеевку.

4. В Херсонской области ВСУ отбивали атаки в районе Безымянного (около Давыдова Брода) и Новогригорьевки (Витовский район Николаевской области).

О контрнаступлении украинских войск на юге в сводке не упоминается.

07:07 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.