"Страна" побывала в освобожденных ВСУ городах и селах Харьковской области.

В освобождённой Балаклее Харьковской области правоохранители провели эксгумацию двух убитых местных жителей.

Как заявляют местные жители, 7 сентября на центральной площади Балаклеи российские солдаты расстреляли автомобиль с двумя гражданскими рядом со своим блокпостом. Вероятно, оккупанты решили, что это диверсанты. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения.

По данным правоохранителей, только сейчас начинается работа по обнаружению захоронений убитых мирных жителей, поэтому назвать более точную цифру о количестве потерпевших за время оккупации правоохранители затрудняются.

"Вечером, 7 сентября, мой сын сказал, что хочет пройтись по улице до начала комендантского часа, но домой он так и не вернулся. Его не было всю ночь, я дождалась окончания комендантского часа и в 7 утра побежала его искать. По дороге я встретила женщину, которая сказала, что она что-то слышала про моего сына, но конкретно она мне ничего не объяснила, это меня сильно насторожило. Так я узнала, что моего сына расстреляли. В тот день россияне здесь метались со стороны в сторону, это был день их бегства, а мой сын со своим другом просто выехал на колонну россиян, после чего их расстреляли", - рассказывает подробности произошедшего Галина, мать одного из погибших.

Также "Страна" поговорила с жителями освобождённого села Вербовка, которое расположено в пригороде Балаклеи.

"Сидели по погребам, подвалам, уже украинские солдаты зашли в наше село, а мы не знали, боялись выйти на улицу и посмотреть, что происходит", - рассказывают местные жители.

На данный момент в посёлке из коммуникаций работает только газ.

"Практически весь период оккупации не было электричества и воды. У людей дома разбиты, крыши текут, начались дожди, что нам делать, нам никто не говорит. Местной власти нет, нам никто не говорит, что делать",- возмущается жительница Вербовки Тамара. У женщины также сильно пострадал дом, а она сама чудом уцелела во время обстрела.

"Мне во двор прилетел кассетный снаряд, когда я сидела в погребе, пряталась от обстрела. Произошло это 5 сентября, это теперь мой второй день рождения. Нас там было 5 человек, повезло, что погреб выдержал, а так погибли бы все под завалами", - рассказывает подробности обстрела жительница Вербовки Людмила.

Также в Вербовке полностью разрушена школа. Она несколько раз подвергалась обстрелам. По словам местных жителей, там базировались российские войска.

"Нас спасали огороды, вот что выросло во дворе - то и съел, а так больше ничего не было. Вода из колодца. Хорошо, что газ был, можно было еду готовить",- рассказывает подробности оккупации Людмила.

Глава Изюмской районной военно-гражданской администрации Степан Масельский рассказал, что на деокуупированных территориях уже ведутся работы по восстановлению разрушенных коммуникаций.

"На следующий день после освобождения мы начали восстанавливать электроэнергию. Чтобы подать напряжение в город Балаклею нужны ещё 4-5 дней. Помимо света в городе нет также и водоснабжения", - уточнил Степан Масельский.

Также глава Изюмской районной военно-гражданской администрации рассказал, что все школы и садики района разрушены и к проведению учебного процесса не готовы.

Напомним, 10 сентября в освобожденной Балаклее состоялась церемония официального поднятия флага Украины.

Мы также рассказывали, что ВСУ окончательно зачистили Балаклею.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

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