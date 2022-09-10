Государственное бюро расследований (ГБР) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) задержали одного из руководителей "полиции" Балаклеи при россиянах.

Об этом ГБР пишет в Telegram.

По данным ведомства, коллаборант пытался бежать через Купянск в "ЛНР", но попал в руки украинских войск.

Известно, что задержанный - ранее работавший в Балаклее сотрудник Нацполиции, который перешел на сторону Российской Федерации.

Напомним, Государственное бюро расследований начало проводить фильтрационные мероприятия и следственные действия в освобожденной Балаклее в Харьковской области. Целью таких мероприятий в ГБР называют исключение возможности для подрывной деятельности россиян и их сообщников.

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