СБУ задержала в Николаеве пенсионера, которого подозревают в том, что он передавал врагу координаты военных подразделений ВСУ.

Об этом сообщает Офис генпрокурора и СБУ в Telegram.

"Сообщено о подозрении жителю Николаева, который собирал и передавал информацию о местонахождении военнослужащих и техники ВСУ на территории Николаева".

По данным следствия, 62-летний пенсионер, чтобы помочь агрессору, посылал через мессенджер координаты расположения и данные о количественном составе военных формирований ВСУ.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон и ноутбук, содержащий доказательства противоправной деятельности.

Мужчину задержали, ему инкриминируют ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности в условиях военного положения) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Ранее "Страна" писала, что чаще всего российские удары по военным объектам в Украине корректируют шпионы, геймеры и "идейные".

Как сообщала "Страна", СБУ сообщила о подозрении "чиновникам" на оккупированных территориях Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

тем временем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".