СБУ сообщила о подозрении некоторым "чиновникам", которые согласились работать на Россию на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Всем им объявлено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

В частности, подозрения получили:

Экс-глава Волчанской территориальной громады Харьковской области, который в условиях военного времени перешел на сторону врага.

Соратница "главы Запорожской ВГА" Владимира Рогова, руководитель движения "Русская весна". Уточняется, что СБУ сообщила ей о подозрении в госизмене. С тех пор злоумышленница скрывалась от правосудия на территории РФ, а после вторжения - вернулась.

"Заместитель мэра Бердянска по социальной сфере" Станислав Селиванов.

"Глава Днепрорудненского райотдела милиции"

"Глава Великобелозерского райотдела милиции".

"Председатель Андреевской ОТГ Бердянского района".

"Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Екатерина Губарева.

Напомним, ранее мы писали, что подозрения в коллаборационизме не грозит сотрудникам захваченной Запорожской АЭС, а также медикам в больницах на оккупированных территориях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

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