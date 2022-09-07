СБУ сообщила о подозрении "чиновникам" на оккупированных территориях Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы
СБУ сообщила о подозрении некоторым "чиновникам", которые согласились работать на Россию на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Всем им объявлено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
В частности, подозрения получили:
- Экс-глава Волчанской территориальной громады Харьковской области, который в условиях военного времени перешел на сторону врага.
- Соратница "главы Запорожской ВГА" Владимира Рогова, руководитель движения "Русская весна". Уточняется, что СБУ сообщила ей о подозрении в госизмене. С тех пор злоумышленница скрывалась от правосудия на территории РФ, а после вторжения - вернулась.
- "Заместитель мэра Бердянска по социальной сфере" Станислав Селиванов.
- "Глава Днепрорудненского райотдела милиции"
- "Глава Великобелозерского райотдела милиции".
- "Председатель Андреевской ОТГ Бердянского района".
- "Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Екатерина Губарева.
Напомним, ранее мы писали, что подозрения в коллаборационизме не грозит сотрудникам захваченной Запорожской АЭС, а также медикам в больницах на оккупированных территориях.
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