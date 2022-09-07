СБУ сообщила о подозрении чиновникам-коллаборантам в Запорожье и Харьковской области. Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении некоторым "чиновникам", которые согласились работать на Россию на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Всем им объявлено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

В частности, подозрения получили:

  • Экс-глава Волчанской территориальной громады Харьковской области, который в условиях военного времени перешел на сторону врага.
  • Соратница "главы Запорожской ВГА" Владимира Рогова, руководитель движения "Русская весна". Уточняется, что СБУ сообщила ей о подозрении в госизмене. С тех пор злоумышленница скрывалась от правосудия на территории РФ, а после вторжения - вернулась.
  • "Заместитель мэра Бердянска по социальной сфере" Станислав Селиванов.
  • "Глава Днепрорудненского райотдела милиции"
  • "Глава Великобелозерского райотдела милиции".
  • "Председатель Андреевской ОТГ Бердянского района".
  • "Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Екатерина Губарева.

Напомним, ранее мы писали, что подозрения в коллаборационизме не грозит сотрудникам захваченной Запорожской АЭС, а также медикам в больницах на оккупированных территориях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея. 

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно". 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.