СМИ публикуют фото могилы экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, который был убит вместе со своей девушкой в Херсонской области.

Рядом с могилой Ковалева еще одна свежая могила с женским портретом. По всей видимости, это могила его девушки, которая скончалась 29 августа в реанимации от ранения заточкой.

Как сообщалось ранее, 28 августа примерно в 15:00 неизвестные забрались в частный дом Ковалева в городе Голая Пристань. Там они расстреляли его из помпового ружья, а затем напали на его 38-летнюю сожительницу. Ей нанесли ножевое ранение в шею. Тело Ковалева с огнестрельным ранением в голову обнаружила мать.

Напомним, о смерти Ковалева также сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Официально эта информация долгое время не подтверждалась, пока Следственный комитет Российской Федерации не дал подтверждение.

Ковалев после начала вторжения перешел на сторону России и стал "вице-премьером" по аграрным вопросам в сформированном россиянами "правительстве Херсонской области". После этого его сняли с поста председателя подкомитета Рады, а суд арестовал его имущество.

Как писала "Страна", АРМА передало имущество "4 канала" нардепа-коллаборанта Ковалева в распоряжение Госкино.

Тем временем война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.