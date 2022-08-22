АРМА передало имущество "4 канала", который принадлежал исключённому из фракции "Слуга народа" нардепу Ковалеву, в распоряжение Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Таким образом, де-юре завершена процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства.

Ранее в ГБР сообщали, что общая стоимость собственности канала составляет более 18,5 млн гривен.

Сам Ковалев подозревается в государственной измене в условиях военного положения и пособничестве государству-агрессору, ему грозит 15 лет тюремного заключения. Ковалёв сейчас занимает пост "аграрного вице-премьера" в созданном россиянами "правительстве Херсонской области".

Ранее также сообщалось, как Алексей Ковалев обзавелся "4 каналом".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

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