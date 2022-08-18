"4 канал" нардепа Алексея Ковалева передали в управление АРМА, сообщили в ГБР. Ранее на канале прошли обыски. Общая стоимость собственности составляет более 18,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Алексей Ковалев подозревается в государственной измене в условиях военного положения и пособничестве государству-агрессору. Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения России Ковалев находится в захваченной Херсонской области и помогает оккупационным войскам. В начале июля россияне назначили Ковалева "вице-премьером" Херсонской области по сельскому хозяйству.

Недавно суд арестовал имущество Алексея Ковалева. В частности. Речь идет о частях фигуранта в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковских счетах. Среди арестованного имущества ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал", который Алексей Ковалев приобрел в конце прошлого года.

Мы также сообщали, что Алексей Ковалев, который получил должность в "правительстве" Херсонской области, отозван с поста председателя подкомитета Рады по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.