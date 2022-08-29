Российские телеграм-каналы тоже сообщают о убийстве экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, которого россияне назначили "аграрным вице-премьером" в "правительство" Херсонской области.

Об этом пишет Baza.

По данным паблика, 28 августа примерно в 15:00 неизвестные забрались в частный дом Ковалева в городе Голая Пристань. Там они расстреляли его из помпового ружья, а затем напали на его 38-летнюю сожительницу. Ей нанесли ножевое ранение в шею. Тело Ковалева с огнестрельным ранением в голову обнаружила мать.

Напомним, о смерти Ковалева вчера сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество нардепа Ковалева.

Также мы писали, что Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене.

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