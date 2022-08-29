В понедельник, 29 августа, в Украине идет уже 187-й день войны с Россией.

Армия РФ пытается наступать на отдельных участках фронта - в Донецкой, Луганской области и на юге Украины - но, по данным Генштаба ВСУ, пока безуспешно.

В последние дни участились обстрелы Запорожья. Главный нерв событий в Запорожской области - ситуация с АЭС, где не утихают обстрелы. Также все ближе приезд на станцию инспекторов из МАГАТЭ.

Тем временем, чем ближе зима - тем больше разговоров, что Европа может затребовать мира с Россией под грузом экономических проблем.

Подробности об этом читайте в итогах за 28 августа.

Ниже хроника новостей сегодня. Этот материал обновляется.

29 августа

09:00 Последствия вчерашнего удара по рынку в оккупированной Новой Каховке. Видео из украинских пабликов.

08:46 Восемь мирных жителей погибли на подконтрольной территории Донецкой области за минувшие сутки, сообщил губернатор Павел Кириленко.

Четверо погибли в Бахмуте, двое в Райгородке, по одному - в Татьяновке и Николаевке.

В "ДНР" заявляют о двух погибших и шести раненых.

08:27 Фото последствий ночного прилета возле облсовета в Харькове. Обе ракеты приземлились рядом со зданием (сзади и спереди).

После удара камни диаметром порядка 30 сантиметров разбросало на сотни метров.

08:17 CNN приводит причины, почему экономика России не обвалилась из-за санкций.

Помогло то, что у Кремля было восемь лет на подготовку - после того, как Запад ввел санкции в 2014 году.

Выход Mastercard и Visa почти не повлиял на внутренние платежи, потому что у Центробанка России была своя альтернативная система платежей - "Мир", созданная еще в 2017 году.

Также с 2014 года многие западные бренды в России под давлением правительства локализовали некоторые или все свои цепочки поставок.

"Поэтому, когда эти компании ушли, российским покупателям было относительно легко купить их и продолжать управлять ими, просто меняя обертку и упаковку. Те же люди, те же продукты, те же поставки", - заявляется в статье с упоминанием примеров "Макдональдса" и "Старбакса".

Ну, и главная причина - рост цен на энергоносители. Доходы России от продажи нефти и газа в Европу удвоились в период с марта по июль - по сравнению со средним показателем за последние годы. И это несмотря на снижение объемов: поставки российского газа в Европу за последние 12 месяцев сократились примерно на 75%.

(Добавим, что цены на тот же газ начали особенно быстро расти как раз на фоне европейских санкций за российское вторжение в Украину. После которых Россия начала ограничивать поставки в Евросоюз, а особенно "недружественным" странам).

При этом азиатский нефтяной экспорт России составил 56% в июле - по сравнению с 37% год назад.

Но многое может измениться в декабре, когда вступит европейское эмбарго на российскую нефть. По оценкам экспертов, у России образуется два миллиона баррелей "лишней" нефти в день. И, хотя часть этой нефти, вероятно, пойдет в Азию, есть сомнения, что спрос будет достаточно высоким, чтобы поглотить ее всю.

08:06 Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что нельзя запрещать россиянам получать шенгенские визы.

"С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку", - заявил он в эфире австрийского телеканала ORF.

Вместо полного запрета Боррель призвал "к более избирательному подходу" при выдаче виз.

К полному запрету призывает Украина и ряд стран Восточной Европы.

08:05 Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации отправилась на Запорожскую атомную станцию.

Обещает, что эксперты прибудут в Энергодар уже на текущей неделе.

Гросси также опубликовал групповое фото участников миссии в одинаковой форменной одежде.

08:03 После вечернего обстрела Энергодара - девять пострадавших, двое из них тяжелом состоянии, находятся в реанимации.

Как сообщает назначенный Россией "глава администрации" Евгений Балицкий, 25 машин, припаркованных во дворах, сгорело, еще 40 посечены осколками. Выбиты оконные рамы и стекла в большинстве квартир.

Украина вчера обвинила в обстреле самих же россиян, которые контролируют Энергодар. Оккупационные "власти" заявляют, что обстрел велся с позиций ВСУ гаубицей М777.

Напомним, что именно в Энергодаре находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС.

08:02 С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова.

"Били "кассетниками" по частному сектору. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет", - сообщил мэр Игорь Терехов.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 29 августа. Главное:

1. Противник провел атаку на Долину и штурмовал в районе Богородичного под Славянском. Безуспешно.

2. К югу от Бахмута остановлены попытки россиян вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцева.

3. К югу от Авдеевки опять были попытки наступать на Первомайское - как сообщает Генштаб, неудачные.