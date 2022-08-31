Сотрудники Харьковского райуправления полиции №1 проверяют информацию о причастности к "пропаганде "русского мира" сотрудницы госучреждения в Киевском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Харьковской области.

"Свидетели дали показания, что она публично оправдывает и признает правомерной вооруженную агрессию России против Украины. Следователи открыли по указанному факту уголовное производство, все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки 30 августа правоохранители вместе с военными на блокпостах региона проверили около 3200 машин. Благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены восемь человек для проверки их на предмет возможного сотрудничества с российской армией.

Напомним, 28 августа в Железном Порту был убит нардеп-коллаборант Алексей Ковалев. Российские телеграм-каналы сообщали, что Ковалева расстреляли в его частном доме. Жертвой также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим.

Также "Страна" писала что "мэру" захваченной Балаклеи выдвинули подозрение в коллаборационизме.

Тем временем война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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