Харьковская областная прокуратура выдвинула подозрение 49-летнему гражданину Украины, возглавившему "временную администрацию" Балаклеи, захваченной россиянами.

Его подозревают в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 КК Украины).

Фамилию прокуратура не называет, но речь идет об уроженце Горловки Юрии Шевченко, который возглавил подконтрольную РФ "администрацию" Балаклеи в конце мая.

Напомним, что Балаклея находится под контролем РФ с начала марта.

Бывшего мэра Балаклеи Ивана Столбового также подозревают в коллаборационизме. Правоохранители установили, что после захвата города он способствовал раздаче российской гуманитарной помощи и вел переговоры с россиянами о работе коммунальных служб.

Позже согласившийся сотрудничать с оккупантами мэр Балаклеи с семьей выехал в РФ и его место занял Шевченко.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.