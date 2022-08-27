Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о новом подозрении назначенному Россией и "ДНР" "мэру" Мариуполя Константину Иващенко и четырем его "заместителям". Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в составе организованной преступной группы.

Об этом сообщается в инфографике СБУ.

Кроме того, предъявлено подозрение ещё и трём жителям Луганской области.

Напомним, что в конце июля на Константина Иващенко было совершено покушение. Взрывное устройство сработало при подъезде его машины. При взрыве Иващенко не пострадал.

Ранее мы писали, что четырнадцати бывшим сотрудникам МВД из Херсона, которые перешли на сторону противника, сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Также "Страна" сообщала, что СБУ заявила о задержании "военного эксперта", который сливал россиянам данные о поставках западного оружия.

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