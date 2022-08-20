Российские телеграм-каналы сообщают о покушении на "мэра Мариуполя" Константина Иващенко.

Сообщается, что взрывное устройство было заложено на въезде в зоопарк и сработало в момент подъезда "чиновника"; Иващенко не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают саперы. Есть версия, что сработавшее взрывное устройство было не одно.

Ранее британская разведка прогнозировала рост числа покушений на "чиновников" в оккупированной части Украины.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".