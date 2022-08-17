В захваченном россиянами Мариуполе люди стоят в очередях за горячей едой и набирают воду в колодцах. Видео публикует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На видео длинная очередь стоит у полевой кухни, в которой готовят кашу в больших кастрюлях.

Левобережный район города, где снято видео, наиболее пострадал от боевых действий.

Ранее главврач одной из городских больниц Мариуполя, волонтер Александр Ярошенко рассказал, почему так мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную территорию. По его словам, из города едут только при необходимости. Эвакуация людей идет через Васильевку Запорожской области, где можно простоять в очереди до пяти дней, сообщил волонтер. Это один из факторов, почему многие отказываются выезжать из Мариуполя, считает он.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко назвал число оставшихся жителей и призвал к эвакуации в преддверии холодов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.