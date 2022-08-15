Очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную территорию.

Об этом заявил в эфире "Эспрессо ТВ" волонтер Александр Ярошенко, главврач одной из городских больниц.

"Из города едут очень мало людей и только при необходимости. Это либо люди, которые живут не в частном секторе, а в разрушенных многоэтажках, либо тяжело больные онкозаболеваниями или системными заболеваниями, у которых нет лекарств. Это единицы", - сообщил Ярошенко.

Эвакуация людей идет через Васильевку Запорожской области, где можно простоять в очереди до пяти дней, сообщил волонтер. Это один из факторов, почему многие отказываются выезжать из Мариуполя, считает он.

Ранее мы писали, что губернатор Донецкой области Павел Кириленко назвал число оставшихся жителей и призвал к эвакуации в преддверии холодов.

Также "Страна" сообщала, что в Харьковской области рассматривают сценарии обязательной эвакуации, уже определены регионы и места расселения.

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