В субботу, 27 августа, в Украине идет уже 185-й день войны с Россией.

Вчера не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях по линии фронта в Донецкой, Луганской и Херсонской области.

А вот на Запорожской АЭС продолжились события. В "Энергоатоме" с утра заявили, что все энергоблоки станции отключены от энергосети. А позже, что электростанция вновь подключена к энергосистеме Украины. Пока все эти события похожи на то, что россияне намерены отключить ЗАЭС, которая обеспечивает до трети всей генерации Украины, от украинской энергосистемы. Причем хотят сделать это ещё до визита делегации МАГАТЭ. Вероятно, рассчитывая, что делегация заявит о "нормальной работе" станции в новых условиях.

Подробнее об этом читайте в итогах за 26 августа.

Также мы писали, что работодатели начали переписывать трудовые договоры украинцам, после того, как вступил в силу закон об упрощении трудового законодательства для мелкого и среднего бизнеса.

Ниже хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

27 августа

10:08 Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине.

Об этом говорится в сообщении компании Raytheon Technologies.

"Raytheon Missiles & Defence и наши партнеры упорно работают над тем, чтобы быстро создать эту важную, проверенную мощь противовоздушной обороны, чтобы помочь украинцам защитить свою Родину", - сказал Том Лалиберти, президент Land Warfare & Air Defence, бизнес-направления Raytheon Missiles & Defense.

Правда, в Пентагоне уточнили, что ориентировочная дата завершения работ по изготовлению комплекса – 23 августа 2024 года.

То есть - через два года.

09:58 Российские войска перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

Об этом пишет "Институт изучения войны" (США).

Также российские войска укрепляют ПВО в Крыму, чтобы она эффективнее противостояла малым беспилотникам.

Украина, как предполагают западные СМИ, 9 августа нанесла удар по аэродрому в Новофедоровке под Саками. После чего было уничтожено от 7 до 9 военных самолетов.

09:49 Ситуация на Запорожской АЭС на это утро.

Два энергоблока со вчерашнего дня работают на мощностях, регулируемых диспетчером "Укрэнерго" (то есть - запитаны от украинской энергосистемы), сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По информации начальника смены Запорожской АЭС, на которого ссылается Орлов, вчера вечером станцию обстреляли. Снаряды попали в крышу спецкорпуса №1 и теплотрассу.

Ночью были обстрелы в районе спецкорпуса №2 и эстакады между спецкорпусом и блоком №2.

"Объем повреждений устанавливается. Об изменениях радиационного состояния не сообщается", - пишет Орлов.

Мэр обвиняет в обстрелах российские войска. "Замглавы администрации" захваченных районов Запорожской области Рогов вчера заявлял, что удары вчера наносились с правого берега Днепра (то есть - с позиций ВСУ).

По его данным, взрывы прогремели вблизи хранилища ядерных изотопов. При этом "инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен".

В том, что происходит на АЭС, "Страна" детально разбиралась здесь.

09:34 Место второго прилета в Харькове по улице Чернышевского. Пострадали несколько небольших магазинов и автомобили.

09:19 В Донецке утром под обстрел попал центральный Ворошиловский район. Прилеты были в районе бульвара Пушкина и гостиницы Park Inn.

08:47 Наступление, которым Украина может попытаться выйти из военного тупика, может оказаться рискованным, пишет газета The New York Times.

Мотивации проводить такое наступление у Киева две - осенью сезон дождей превратит сельскую местность в непроходимые болота, а нехватка энергии и растущие цены могут подорвать европейскую поддержку.

Нынешняя окопная война с точки зрения Украины также вредна.

"Если Россия оставит контроль над большей частью южного побережья, это нанесет ущерб экономике Украины, которая и без того рушится из-за войны и поддерживается западной помощью. Это также дало бы России возможность укрепить контроль над захваченными ею территориями", - пишет издание.

Газета считает, что Путин будет использовать стратегию медленного наступления, направленную на истощение и уничтожение украинских сил. Несмотря на призывы местных "радикальных патриотов" усилить удары по Украине.

Россия, по мнению экспертов, готовится к долгой и изматывающей войне, но не крупномасштабной, которая ознаменует серьезную эскалацию и, возможно, вызовет негативную реакцию внутри страны.

В Украине же по поводу контрнаступления существует "разрыв" между политическим руководством, стремящимся к крупной победе, и военными лидерами, которые хотят убедиться, что у них достаточно войск и боевой мощи, прежде чем начинать крупное наступление.

Издание полагает, что недавний пакет военной помощи США свидетельствует о подготовке к началу новой, наступательной фазы войны. Но сколько эта подготовка будет длиться - неизвестно.

08:25 Одна из пущенных сегодня по Харькову ракет приземлилась в асфальт около жилого дома на Павловской площади.



В нескольких домах выбиты окна. Полиция говорит, что пострадала женщина.



08:24 Ракетные удары по Харькову этой ночью подтвердил мэр Игорь Терехов.

Под ударом была центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших.

После прилетов пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского и школа в центре Харькова.

08:16 Сегодня ночью был обстрел Запорожья и окрестностей, сообщил губернатор Александр Старух.

Около 16 прилетов зафиксировано в Шевченковском районе города и в пригороде. Есть попадания в объект инфраструктуры. О пострадавших не сообщается.

08:02 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро 27 августа.

1. На севере Харьковской области - попытка атаки россиян в сторону Дементьевки.

2. Под Северском отбито наступление российских сил на Григоровку.

3. В районе Бахмута отдельные подразделения РФ пытались улучшить тактическое положение в Соледаре и Зайцево (сообщается, что безуспешно).

4. Под Горловкой россияне наступали в сторону Майорска. Под Донецком - на Невельское ("получили отпор и откатились назад").

5. Была атака на Пречистовку (на трассе из Угледара на Великую Новоселку).

6. Бой с разведгруппой РФ у Потемкино Херсонской области (Криворожское направление).