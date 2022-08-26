История с Запорожской атомной электростанцией выходит на новый этап.

Мы уже писали, что вчера впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Официальная причина - техническая. Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС дважды включалась четвертая линия связи ЗАЭС в энергосистемой Украины. Три других линии связи были повреждены еще раньше из-за обстрелов.

Что, по данным источников "Страны" привело к критической ситуации в Энергодаре - пропали свет и вода. На охлаждение активной зоны станции работали дизельные генераторы, но, как сказал наш источник, "надолго их не хватит".

На утро 26 августа все энергоблоки ЗАЭС все еще были отключены от сети, а назначенные россиянами "власти" Запорожской области заявили, что обстрелами перебита последняя, четвертая, ЛЭП, которая вела на подконтрольную Украине территорию и теперь поставлять туда электроэнергию нет возможности.

Правда, вскоре последовало заявление "Энергоатома", в котором заявлялось, что один из энергоблоков вновь подключили к энергосистеме Украины.

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосистеме, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - заявил "Энергоатома".

Впрочем, ситуация, которая произошла вчера и сегодня уже породила предположения, что станция, которую де-факто контролируют россияне, была отключена от украинской энергосистемы не из-за обстрелов и не по техническим причинам, а с целью тестирования возможности ее подключения к российской энергосистеме.

"По факту идет тестирование возможности работы ЗАЭС в российской энергосети", - отметил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук допускает, что "идет подготовка к легетимизации присутствия россиян на ЗАЭС". По его мнению, "скоро там могут появится миссия МАГАТЭ и представители "Росатома"".

Но ключевой вопрос - будет ли дальше работать Запорожская атомная станция и если да, то на какую энергосистему - украинскую или российскую.

При этом ЗАЭС обеспечивает до 30% всей генерации электроэнергии в Украине.

"Если мы лишимся Запорожской атомной, без электроэнергии останутся десятки городов. Отключатся водоканалы, то есть, речь идет о риске блэкаута целого региона", - отметил Попенко.

Юрий Корольчук говорит, что сейчас энергосистема Украины сможет работать без особого дефицита даже без ЗАЭС. Но к зиме ситуация резко ухудшится. Особенно если начнут "выпадать" блоки других атомных станций (скажем, останавливаться на аварийные ремонты).

"При таком сценарии под вопросом окажется экспорт электроэнергии в Европу, на который делают большую ставку украинские власти. Более того, придется ее импортировать, но с учетом ситуации на европейском энергорынке, с этим могут быть проблемы", - считает Корольчук.

Разбирались, что происходит вокруг ЗАЭС.

"Все энергоблоки отключены от системы"

О том, как менялась ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции - самого крупного энергообъекта такого класса в Европе, мы уже писали.

ЗАЭС уже давно заняли российские войска. При этом шли постоянные обстрелы станции, в которых стороны обвиняли друг друга.

В Украине, России и по всей Европе говорили об угрозе масштабной аварии с выбросом радиации, которая в зависимости от направления ветра может накрыть целые регионы как нашей страны, так и ЕС и РФ, рисках заражения Днепра и огромной акватории Черного моря, что сделает его запретным для судоходства.

Параллельно шли переговоры по визиту представителей МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Ожидается, что она прибудет до 5 сентября. То есть, фактически, уже на следующей неделе.

Но в последние дни ситуация на ЗАЭС начала развиваться по новому сценарию.

Вчера впервые в истории произошло полное отключение станции от энергосети. Как сообщили в "Энергоатоме", это случилось из-за ЧП на линиях связи - три из них были повреждены обстрелами, а последняя - четвертая (ПЛ-750 кВт "Днепровская") - отключилась из-за пожара на золоотвалах Запорожской ТЭС.

При этом произошло аварийное отключение всех энергоблоков АЭС. Без электричества остались практически весь захваченный россиянами юг Украины - Херсонская и часть Запорожской области (через несколько часов свет снова дали).

По данным наших источников в Энергодаре, ситуация на атомной станции была критической.

"В 12:15 в городе пропали вода и свет, а вокруг атомной станции пожар. Горит серьезно, все в дыму, гарь по всему региону, Станция села "на ноль". Нужно чем-то охлаждать активную зону, дизелей надолго не хватит", - сказал наш источник.

Вчера вечером паника докатилась даже до Киевщины. Люди начали спрашивать в соцсетях, не связано ли как-то отключение света в Броварском районе с ситуацией на ЗАЭС (позже оказалось, что там произошла локальная авария).

Украина и Россия снова обвинили друг друга в том, что ЗАЭС оказалась отключенной от энергосети.

А уже сегодня назначенные Россией власти Запорожской области утверждают, что "украинская сторона перебила последнюю, четвёртую линию передачи из Запорожской АЭС, которая ведёт на подконтрольные Украине территории и теперь возможности поставлять электроэнергию туда нет. И подача электроэнергии с Запорожской АЭС в украинскую энергосистему на данный момент не осуществляется".

Позже, как писалось выше, появилось заявление "Энергоатома", что один из реакторов к украинской энергосистеме все же удалось подключить.

Однако, многое указывает на то, что отключение может быть далеко не последним.

Будет ли ЗАЭС работать на Россию?

В профильной среде активно обсуждается версия, что все событиях этих дней связаны с подготовкой "переподключения" ЗАЭС к российской энергосистеме.

Официально сейчас об этом россияне не заявляют, но ранее такие планы уже не раз в РФ озвучивались.

Говорили о них и в Украине.

Глава "Энергоатома" Петр Котин в недавнем интервью The Guardian рассказывал, что Россия подготовила подробный план по отключению ЗАЭС от энергосистемы Украины на "случай чрезвычайной ситуации". По его словам, этот план россияне предоставили работникам станции.

Котин также заявил, что попытка отключения ЗАЭС от украинской энергосистемы повысит риск катастрофического сбоя в ее работе. Во время переключения на российскую сеть система охлаждения ядерных реакторов будет зависеть от одного дизельного генератора. И, если он выйдет из строя, могут начаться активные процессы внутри - станет плавиться топливо.

О том, что "переподключить ЗАЭС" пробуют прямо сейчас, говорят и на украинском энергорынке.

"По факту идет тестирование возможности работы ЗАЭС в российской энергосистеме", - считает Олег Попенко.

"Россияне для этого как раз и восстанавливали ЛЭПы на Крым, правда, их подорвали - было повреждение опор на прошлой неделе. Но технически переподключение возможно", - сказал наш источник в Минэнерго.

По словам Корольчука, речь сейчас может идти не о полном переподключении станции, а о неких "тестовых" операциях. Так как для полного подключения к российской энергосистеме нужно не менее 2-3 месяцев.

Руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцев говорит, что "переподключение" возможно, но технчески проблематично - для этого нужно иметь больше ЛЭП для соединения с Россией и Крымом и эти ЛЭП должны быть защищены от подрывов.

"Что значит "переподключить"? Это нужно, чтобы диспетчер в условном Ростове или еще где-нибудь контролировал все процессы на ЗАЭС. И была бы физическая связь станции с российской энергосистемой. Через Крым возможность такой связи есть, но там только одна линия. Достаточно одного прилета, и никакого "подключения" уже не будет. То есть, в теории подключение Запорожской станции на российскую энергосистему возможно, но стабильность работы можно обеспечить только в случае полного контроля над Харсонской и Запорожской областями, а у РФ его нет", — говорит Рябцев.

Как считает Рябцев, "Энергоатому" сейчас целесообразно было бы пока не запускать блоки в работу, а оставить их в резерве. Это позволило бы снять риски выброса радиации и прекратить разговоры о них.

Что решит МАГАТЭ

В экспертной среде обращают внимание, что нынешняя ситуация на Запорожской атомной станции как-то уж слишком совпала с намечающимся визитом представителей МАГАТЭ.

Он, напомним, должен состояться до 5 сентября. Но, не исключено, что миссия ускорится, и прибудет уже на следующей неделе. Об этом сегодня заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.

Корольчук считает, что россияне заинтересованы в приезде миссии. Которая, по его мнению, позволит им "легитимизировать" свое присутствие на АЭС.

"Не исключено, что на станции появятся еще и представители "Росатома" как третьей стороны. И таким образом будет предпринята попытка легитимизации присутствия россиян на ЗАЭС. Вряд ли российская сторона согласится уйти с территории станции. Скорее, может идти речь о некоем переговорном процессе, и о том, что люди "Росатома" будут "обеспечивать контроль безопасности". При этом для МАГАТЭ как раз это и главное - стабильная работа объекта и нивелирование угроз", — говорит Юрий Корольчук.

Источник в Минэнерго сказал "Стране", что россияне могут попытаться переподключить станцию к российской энергосистеме еще до визита главы МАГАТЭ.

"Им это было бы выгодно - чтоб комиссия МАГАТЭ приехала и сказала, что все работает нормально. То есть, как бы "освятила" бы переподключение станции на Россию. Хотя трудно сказать насколько технически возможно провести переподключение в столь сжатые сроки", - говорит источник.

Зима без света?

ЗАЭС - крупнейшая атомная станция Европы. Она закрывает до трети потребностей украинского энергобаланса.

Сможет ли Украина обойтись без нее, если подключения блоков так и не произойдет, или же их выведут в резерв?

"К сожалению, ситуация в отечественной экономике такова, что потребление электроэнергии резко снизилось. Поэтому мы сможем обойтись без мощностей ЗАЭС", - говорит эксперт.

Но это - сейчас. По словам Корольчука, действительно, на данный момент украинская энергосистема даже без ЗАЭС сможет покрывать потребности внутреннего рынка и экспорт в ЕС и при этом "даже оставаться в плюсе".

Но все может измениться.

"Зимой, особенно если будут морозы, баланс уже может выйти в ноль или даже минус. Особенно в случае "выпадения" энергоблоков на других АЭС (а они выходили в аварийную остановку и в прошлые годы - Ред.). И тогда встанет вопрос не только остановки экспорта, но и начала импорта электроэнергии. Вот только непонятно, смогут ли нам обеспечить поставки европейский страны. С учетом энергокризиса в Европе и огромных цен там на электроэнергию никаких гарантий поставок нет", - говорит Корольчук.

Олег Попенко видит еще боле серьезную проблему.

"Есть риск масштабных блэкаутов, когда без света, воды и канализации могут остаться десятки городов", - допускает он.

Источник в Минэнерго говорит "Стране", что по расчетам правительства Украине должно хватить электроэнергии даже в случае потери поставок от Запорожской АЭС. Хотя, в таком случае, под большим вопросом окажется экспорт электроэнергии в Европу.

"Но эти расчеты основываются на ситуации, которую мы имеем сейчас. Если же, например, будут нанесен удары по энергетической инфраструктуре или зона боевых действий и дальше будет расширяться, то ситуация может стать гораздо хуже", - говорит источник.