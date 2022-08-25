Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и анонсировал визит на Запорожскую АЭС.

Об этом он сообщил он в Twitter.

"Своевременная и целенаправленная встреча с Эммануэлем Макроном. В скором времени ожидается визит на Запорожскую АЭС в Украине - спасибо за вашу постоянную поддержку и усилия, направленные на то, чтобы эта важная миссия стала реальностью", - написал Гросси.

Тем временем минобороны РФ сообщает, что ситуацию на ЗАЭС обсудили министры обороны РФ и Франции. Шойгу и Лекорню "отметили важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказать содействие инспекторам".

Ранее переговоры по теме ЗАЭС провели Путин и Макрон. В разговоре с французским президентом Путин обвинял Украину в обстрелах (Украина, напомним, обвиняет в обстрелах Россию) и также обсуждал организацию миссии на станцию.

Вместе с тем, сообщалось, что в Организации Объединенных Наций заявили, что поддерживают миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если она будет направлена из Киева.

Также писали, что гендиректор МАГАТЭ встретился с главой "Росатома" в Стамбуле, где обсудили вопросы по Запорожской АЭС.