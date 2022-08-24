Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС, встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле.

Об этом сообщает "Росатом".

Ключевой темой была Запорожская АЭС и работа инспекции МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Сообщается, что Гросси с Лихачевым обсудили "весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС". В заявлении говорится, что РФ готова "организовать логистику" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Также обсуждали вопрос безопасности ядерных объектов "в свете обстрелов ЗАЭС и диверсий в отношении Курской АЭС", - сообщает Росатом.

Ранее Гросси заявлял, что поездка на ЗАЭС может пройти в ближайшие дни, в случае достижения необходимых договоренностей. В РФ заявили, что миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в первых числах сентября.

Напомним также, что представитель Украины в ООН предложил МАГАТЭ организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС.