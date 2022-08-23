США и Британия назвали Россию виновной в кризисе с ЗАЭС и призвали вывести войска со станции и из Украины
США и Великобритания на заседании Совета безопасности ООН назвали Россию виновницей кризиса с Запорожской АЭС.
Представители обеих стран заявили, что Россия должна вывести войска с атомной станции и вообще из Украины - в результате кризис вокруг АЭС разрешится.
В то же время представитель России заявил, что на территории ЗАЭС тяжелого вооружения нет и что российская армия не использует станцию в военных целях.
Похожие призывы раздались и со стороны Евросоюза. Глава Европейского Совета Шарль Мишель во время саммита Крымской платформы заявил, что действия российских войск на территории Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе. Поэтому Россия должна немедленно создать демилитаризованную зону вокруг станции.
Однако Россия отвергла предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС, причем уже не в первый раз.
Между тем в компании "Энергоатом" заявили, что Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.