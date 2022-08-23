В результате обстрела Энергодара войсками РФ в понедельник, 22 августа, погиб работник Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Энергоатом" в официальном Telegram-канале.

"Вчера, 22 августа 2022 года, вследствие обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения работник Запорожской АЭС - слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин, 1996 года рождения", - пишут в "Энергоатоме".

По данным предприятия, работника госпитализировали, но от тяжелых ранений он через несколько часов умер в реанимации.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - пишет предприятие.

Напомним, Запорожская АЭС 20 августа подверглась обстрелам, была повреждена одна из переходных галерей и выбиты окна.

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